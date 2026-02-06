Kimler başvuru yapabilecek?

Alım süreci; üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ile MEB kadrolarında çalışan doktora derecesine sahip personeli kapsıyor. Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapan ve uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanına sahip adaylar da başvuru hakkına sahip olacak. Başvurular, adayların akademik ve mesleki yeterliliklerine göre ayrı değerlendirme süreçlerinden geçirilecek.