Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi kapsamında Türkiye genelinde 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı için süreci resmen başlattı. Akademik unvanı bulunan öğretim üyeleri ile uzman ve başöğretmenleri kapsayan alımda başvuru tarihleri, sözlü sınav takvimi ve atama süreçleri netleşti. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde görevlendirme yapılacak ilan, eğitim camiasında yakından takip ediliyor.
Kimler başvuru yapabilecek?
Alım süreci; üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ile MEB kadrolarında çalışan doktora derecesine sahip personeli kapsıyor. Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapan ve uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanına sahip adaylar da başvuru hakkına sahip olacak. Başvurular, adayların akademik ve mesleki yeterliliklerine göre ayrı değerlendirme süreçlerinden geçirilecek.
Değerlendirme ve sözlü sınav takvimi
Başvurular 9–13 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. MEB kadrolarından yapılan başvurular 16–18 Şubat 2026 tarihleri arasında değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda belirlenen kontenjanın üç katı aday, 28 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek ve 3–9 Mart 2026 tarihleri arasında sözlü sınava katılacak.
Atama sonuçları ve yerleştirme süreci
Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. MEB kadrolarından başvuran adaylar için nihai atama sonuçları ise 25 Mart 2026’da duyurulacak. Sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı sıralaması, yerleştirmede belirleyici olacak.
Görev yapılacak merkezler
Sözleşmeli eğitim personeli; Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kayseri, Erzurum, Sivas ve Aksaray’da bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilecek. En yüksek kontenjan Ankara’daki merkezlere ayrılırken, İstanbul’daki Ataşehir Zübeyde Hanım, Sultanahmet ve Haydarpaşa eğitim merkezleri de alım yapılacak önemli noktalar arasında yer alıyor.
12 merkezde görevlendirme yapılacak
Sözleşmeli eğitim personeli alımı yapılacak merkezler ve kontenjan sayıları şöyle:
Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi: 124
Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi: 96
Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi: 92
Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi: 88
İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi: 90
İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi: 72
Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi: 63
Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47
İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47
Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi: 46
Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi: 35
Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi: 26
Toplamda 826 personel istihdam edilecek.
Resmî duyurular nereden takip edilecek?
Başvuru süreci, değerlendirme kriterleri ve sınavlara ilişkin ayrıntılı kılavuzlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet siteleri üzerinden yayımlanacak.
MEB SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI RESMİ GAZETE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ