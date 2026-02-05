TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU İADE İŞLEMİ| TOKİ başvuru parası iadesi nasıl, hangi bankadan alınır?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında il il devam eden kura çekimleriyle birlikte, başvuru yapmasına rağmen hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin iadesine odaklandı. 5 bin TL olarak yatırılan başvuru bedelinin nasıl geri alınacağına ilişkin detaylar TOKİ’nin resmi açıklamalarıyla netleşti.
Sosyal konut kuralarının sürmesiyle birlikte, adı listede yer almayan başvuru sahipleri iade sürecini araştırmaya başladı. TOKİ tarafından 2026 yılı için güncellenen bilgilere göre, başvuru iptali ve ücret iadesi işlemleri belirli adımlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
TOKİ BAŞVURU İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genellikle ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde başlıyor. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İade süreci, başvuru sırasında kullanılan bankaya göre farklılık gösterebilmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki yöntemlerle yapılabilmektedir. Kişi iade için başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri dışında mobil bankacılık ve ATM'leri üzerinden de iade alabilecek.
HALKBANK TOKİ İADE BAŞVURUSU
Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri konusunda vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan özel bir online iade ekranı sunmaktadır. Bu ekran üzerinden iade talebinde bulunmak için başvuru sahiplerinin sadece T.C. Kimlik Numaralarını ve başvuru sırasında verdikleri cep telefonu numaralarını girmeleri yeterli olacak. Güvenlik kodu doğrulamasının ardından iade süreci başlatılabilecek.
İADE SÜRESİ VE ÜCRETİN GERİ ÖDENMESİ
TOKİ başvuru iade süresi, başvuru sahibinin talebinin işleme alınmasının ardından başlar. İade edilen ücret, başvuru yapılan banka hesabına yatırılır. Başvurular genellikle iade sürecinde belirli bir süre içerisinde tamamlanır. TOKİ, başvuru iptal işlemini tamamladıktan sonra, başvuru ücreti hakkında bilgilendirme yapar. Başvuru ücretinin geri ödenmesi ise genellikle başvuru sahibinin bankasıyla iletişime geçilerek yapılır ve ödeme süreci max 10 iş günü içinde tamamlanır.
TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:
-İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması zorunludur. Farklı bir kişiye ait IBAN numarasına iade yapılamamaktadır.
-Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği miktar), herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir.