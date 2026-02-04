MEB İOKBS başvuru kılavuzu: 2026 İOKBS başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. 2026 İOKBS bursluluk sınavı 26 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler için düzenlenen sınavın takvimiyle birlikte başvuru şartları da netleşti.

Başvurular 9 Şubat-11 Mart tarihleri arasında alınacak

Kılavuza göre bursluluk sınavına başvurular 9 Şubat–11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler başvuru işlemlerini www.meb.gov.tr

veya e-okul.meb.gov.tr üzerinden tamamlayabilecek. Yurt dışında e-Okul’a kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden başvurabilecek. KKTC vatandaşı öğrencilerin başvuruları ise eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden yürütülecek.

Sınav 26 Nisan 2026’da, 80 soru ve 100 dakika ile yapılacak

MEB’in duyurusuna göre sınav 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Tüm sınıf seviyelerinde adaylara dört seçenekli 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Sınav kapsamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları doğrultusunda uygulanacak.

Sınav giriş belgesi ve sonuç tarihi belli oldu

Öğrencilerin sınav yeri, salon bilgileri, sıra numarası ve varsa sınav tedbir hizmeti gibi ayrıntılar sınav tarihinden en az 7 gün önce MEB’in internet sitesinden ilan edilecek. Sınav sonuçları ise 1 Haziran 2026 tarihinde www.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Başvuru şartları: Kimler İOKBS’ye girebilir?

İOKBS bursluluk sınavı için adaylardan bazı temel koşulları sağlamaları isteniyor. Buna göre öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması, ilgili mevzuatta yer alan kayıt-kabul şartlarını taşıması ve sınavın yapıldığı yıl; ortaokulların 5, 6, 7, 8. sınıflarında veya ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarında öğrenim görüyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrenci hakkında ilgili ders yılında okul değiştirme cezası bulunmaması şartı da yer alıyor.