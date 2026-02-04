Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Hamaney çok endişelenmeli

İran ile ABD arasında İstanbul'da müzakere görüşmelerinin yapılacağı belirtilmişti.

Dün ise Tahran yönetiminden görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da yapılması yönünde teklif gelmişti.

"Nükleer görüşme planı çöküyor"

Amerikan basını da bugün, İran ile nükleer görüşme planının çökmekte olduğunu, Vaşington'un Tahran'ın yer ve format değişikliği teklifini reddettiğini yazdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, müzakerelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için 'balistik füze konusunu' da içermesi gerektiğini ifade etti.

"Hamaney çok endişelenmeli"

İran ile ABD arasındaki bu müzakere krizi sürerken ABD Başkanı Donald Trump tehditvari açıklamada bulundu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i hedef alan Trump, "Hamaney çok endişelenmeli. Bizden korksun." ifadeleriyle gözdağı verdi.

İran’ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını duyduğunu ifade eden Trump, "Uçaklarımızı yeniden yollarız." dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın şu an kaos içinde olduğunu ve protestocuları desteklediğini de kaydetti.







