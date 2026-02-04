Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Hamaney çok endişelenmeli

Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Hamaney çok endişelenmeli

22:164/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sürdürdüğü tehditlerine bir yenisini daha ekledi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i hedef alan Trump, "Hamaney çok endişelenmeli. Bizden korksun." ifadeleriyle gözdağı verdi. İran’ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını duyduğunu ifade eden Trump, "Uçaklarımızı yeniden yollarız." tehdidinde de bulundu. ABD Başkanı ayrıca İran'ın şu an kaos içinde olduğunu ve protestocuları desteklediğini de ifade etti.

İran ile ABD arasında İstanbul'da müzakere görüşmelerinin yapılacağı belirtilmişti.

Dün ise Tahran yönetiminden görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da yapılması yönünde teklif gelmişti.

"Nükleer görüşme planı çöküyor"

Amerikan basını da bugün, İran ile nükleer görüşme planının çökmekte olduğunu, Vaşington'un Tahran'ın yer ve format değişikliği teklifini reddettiğini yazdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, müzakerelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için 'balistik füze konusunu' da içermesi gerektiğini ifade etti.

"Hamaney çok endişelenmeli"

İran ile ABD arasındaki bu müzakere krizi sürerken ABD Başkanı Donald Trump tehditvari açıklamada bulundu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i hedef alan Trump, "Hamaney çok endişelenmeli. Bizden korksun." ifadeleriyle gözdağı verdi.

İran’ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını duyduğunu ifade eden Trump, "Uçaklarımızı yeniden yollarız." dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın şu an kaos içinde olduğunu ve protestocuları desteklediğini de kaydetti.



#Donald Trump
#Ali Hamaney
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB İOKBS başvuru kılavuzu: 2026 İOKBS başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?