İlk adres olarak İstanbul gösterilmişti: İran-ABD müzakerelerinin yapılacağı yer belli oldu

İlk adres olarak İstanbul gösterilmişti: İran-ABD müzakerelerinin yapılacağı yer belli oldu

18:374/02/2026, Çarşamba
IHA
Dolaylı müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık edecek.
Dolaylı müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık edecek.

İran ile ABD arasında 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan dolaylı müzakerelerin adresi netleşti. İlk etapta İstanbul ihtimali gündeme gelirken, İran’ın yer ve format değişikliği talebi sonrası görüşmelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılması kararlaştırıldı. Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleştirilecek temaslarda nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması başlıklarının ele alınacağı bildirildi.

İran ile ABD arasında 6 Şubat Cuma günü yapılması öngörülen dolaylı müzakerelerin, Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilmesi kesinlik kazandı. Görüşmelerin gündeminin nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı bildirildi.

Görüşme yeri ve detayını yazdılar

İran ile ABD arasında cuma günü yapılacak müzakerelerin nerede gerçekleştirileceği netlik kazandı. Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını duyurdu. Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edildi.

Görüşmelerin Maskat’ta yapılması kesinleşti

İSNA Haber Ajansı da müzakerelerin Umman’ın arabuluculuğunda Maskat’ta gerçekleştirilmesinin kesinlik kazandığını bildirdi. Haberde, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin de heyette yer alacağı kaydedildi.

ABD heyetinin baş müzakerecisi Witkoff olacak

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un baş müzakereci olarak katılacağı belirtildi. Haberde ayrıca, Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.

İran, yer ve format değişikliği istedi

Basında yer alan haberlerde, İran ile ABD arasında yapılması planlanan müzakerelerin İstanbul’da gerçekleştirileceği ve Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının da bu görüşmelere davet edileceği iddia edilmişti.

Öte yandan uluslararası ajanslarda yer alan haberlerde ise, İran’ın başlangıçta bu hafta İstanbul’da görüşme yapılmasını tercih ettiği, ancak daha sonra yer ve formatın değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu, bu nedenle görüşmelerin Umman’da yapılmasına karar verildiği ifade edilmişti.



