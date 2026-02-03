Umman Denizi'nde sıcak saatler: ABD uçak gemisine yaklaşan İran İHA'sını düşürdü

ABD, İran’ın nükleer programına ilişkin taleplerine yanıt vermediği bahanesiyle Orta Doğu’da benzeri görülmemiş bir askeri yığınak yaparak bölgedeki gerilimi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki büyük bir donanma filosunun İran’a doğru ilerlediğini duyurarak Tahran’ı anlaşmaya çağırdı; aksi halde daha sert bir saldırı tehdidinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı da bu uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını açıkladı.

Umman Denizi'nde kriz

ABD basını, Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan bir İran İHA'sının ABD donanması tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Düşürülen İHA'nın İran yapımı Şahit-139 olduğu ve F-35 savaşı uçağı tarafından önlendiği belirtildi.

İran'dan görüşme 'Umman'a alınsın' talebi

Yine Amerikan basınında yer alan haberlere göre; aynı dakikalarda İran'ın cuma günü İstanbul'da ABD ile yapılacak görüşmeyi, Umman'a taşımak ve ikili formatta gerçekleşmek istediği iddia edildi.







