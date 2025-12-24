2026 yılı itibarıyla resmi belgeler için ödenecek ücretler netleşmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile birlikte, evlilik işlemlerinde verilen aile cüzdanı ücretine de zam yapıldı. Peki, 2026 aile cüzdanı ücreti ne kadar oldu? İşte güncel tutar ve detaylar…

1 /4 Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere 2026'da yüzde 19 zam geldi. Zam oranı yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlendi.

2 /4 2026 Aile Cüzdanı Ücreti Ne Kadar Oldu? Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre aile cüzdanı bedeli 2026 yılı için 1.202 TL olarak belirlendi. Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

3 /4 Aile Cüzdanı Ücreti Neden Arttı? Aile cüzdanı; kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve araç ruhsatı gibi değerli kâğıtlar arasında yer alıyor. Bu belgelerin ücretleri, her yıl ekonomik göstergeler ve maliyetler doğrultusunda güncelleniyor.