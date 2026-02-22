Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Isparta kura çekiliş listesi kuraya katılacak isimler

TOKİ Isparta kura çekiliş listesi kuraya katılacak isimler

14:1122/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta etabında kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası, 25 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 2 bin 889 konutun hak sahipleri belli olacak. Öte yandan TOKİ Isparta kura çekiliş listesi de yayımlanırken, kuraya katılacak isimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

TOKİ Isparta kura çekilişi için heyecan dorukta. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu çerçevede Isparta konut kurası, 25 Şubat’ta saat 11.00’de Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda yapılacak. TOKİ Isparta kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlanırken, 500 bin sosyal konut projesi Isparta kura çekilişine katılacakların listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

TOKİ Isparta kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Isparta kura çekiliş
#TOKİ Isparta kura çekiliş listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Burdur kura çekiliş listesi: 500 bin konut Burdur TOKİ kurasına gireceklerin isimleri