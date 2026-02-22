TOKİ kura takvimi 23-27 Şubat 2026: Bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? İl il sorgulama ekran

İstanbul, Ankara ve İzmir için gözler açıklamada





En fazla başvurunun geldiği İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi henüz duyurulmadı. Büyükşehirlerde yapılacak çekilişlerin tarihleri TOKİ tarafından ilan edilecek resmi programla netleşecek.





Yetkililer, kura sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatların hızla başlayacağını ve ilk teslimlerin 2027 Mart ayında yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konutların yanı sıra mahalle konseptiyle anaokulu, aile sağlığı merkezi ve sosyal donatı alanlarının da inşa edilmesi planlanıyor.



