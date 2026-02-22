TOKİ kura takvimi 23-27 Şubat 2026: Bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? İl il sorgulama ekran

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci batı illerine ilerliyor. 23-27 Şubat 2026 haftasında 6 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Şu ana kadar 69 ilde 312 bini aşkın konut için kura tamamlandı. Peki bu hafta hangi illerde kura çekimi olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir için ise takvim belli oldu mu? İşte TOKİ sosyal konut kura çekiminde haftanın programı ve sonuç sorgulama ekranı.
TOKİ kura takvimi 2026 kapsamında 500 bin sosyal konut projesinde yeni haftaya girildi. 23-27 Şubat tarihleri arasında Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye’de noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Süreç ilerledikçe kura sonuçları il bazlı olarak ilan ediliyor.
69 ilde 312 binin üzerinde konutun kurası çekildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sosyal konut hamlesinde 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci sekizinci haftasını geride bıraktı. Son olarak Bursa’da 17 bin 225 konut için hak sahipleri belirlendi.
Adıyaman’dan Gaziantep’e, Trabzon’dan Konya’ya kadar 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun kura işlemleri tamamlandı. Böylece Türkiye genelinde büyük ölçekte yürütülen sosyal konut projesinde önemli bir eşik aşıldı.
Bu hafta 6 ilde daha kura heyecanı
23 Şubat-1 Mart haftasında 6 ilde toplam 19 bin 543 konut için kura çekilecek. Takvime göre;
24 Şubat Salı: Uşak – 2 bin 558 konut
25 Şubat Çarşamba: Isparta – 2 bin 889 konut
26 Şubat Perşembe: Burdur – 2 bin 206 konut
27 Şubat Cuma: Edirne – 2 bin 530 konut
Denizli – 6 bin 370 konut
Osmaniye – 2 bin 990 konut
Bu illerde kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 75 ilde toplam 331 bin 833 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak. TOKİ kura sonuçları, her ilin resmi kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir için gözler açıklamada
En fazla başvurunun geldiği İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi henüz duyurulmadı. Büyükşehirlerde yapılacak çekilişlerin tarihleri TOKİ tarafından ilan edilecek resmi programla netleşecek.
Yetkililer, kura sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatların hızla başlayacağını ve ilk teslimlerin 2027 Mart ayında yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konutların yanı sıra mahalle konseptiyle anaokulu, aile sağlığı merkezi ve sosyal donatı alanlarının da inşa edilmesi planlanıyor.
TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Hak sahibi belirleme süreci tamamlanan illerde asil ve yedek listeler, TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanıyor. Vatandaşlar, ilgili ilin kura sonucu ekranına girerek isim sorgulaması yapabiliyor.
Türkiye genelinde devam eden TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi, açıklanan programa göre il il ilerlemeye devam edecek.