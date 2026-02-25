TOKİ Isparta asil ve yedek hak sahipleri listesi 2026: TOKİ Isparta kura sonuçları sorgulama

2026 TOKİ Isparta kura sonuçları için beklenen gün geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Isparta’da inşa edilecek 2 bin 889 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Asil ve yedek listeye ilişkin sorgulama işlemleri ise resmi kanallar üzerinden yapılabilecek.

TOKİ Isparta kura sonuçları 2026 süreci, sosyal konut başvurusu yapan binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde sürdürülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Isparta'da inşa edilecek 2 bin 889 konut için kura çekimi tamamlandı. Hak sahipleri, TOKİ ve e-Devlet üzerinden isim listelerini kontrol edebilecek.

Isparta'da 2 bin 889 konut için kura çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen TOKİ sosyal konut projesi çerçevesinde Isparta’daki kura çekimi 25 Şubat Çarşamba günü saat 12.00’de gerçekleştirildi. Çekiliş, Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda noter huzurunda yapıldı ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı.

Türkiye genelinde 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında aşamalı olarak planlanan kura süreci, 81 ilde tamamlanacak şekilde ilerliyor. Mart 2027 itibarıyla konut teslimlerinin başlaması hedefleniyor.

Konutlar ilçe ilçe dağıtılacak

Isparta TOKİ projesi kapsamında en fazla konut Merkez ilçede inşa edilecek. Merkez’de 1500 konut planlanırken; Aksu’da 79, Gelendost’ta 63, Gönen’de 200, Keçiborlu’da 147, Şarkikaraağaç’ta 400, Yalvaç’ta 400 ve Yenişarbademli’de 100 konut yapılacak. Böylece şehir genelinde toplam 2 bin 889 sosyal konut hak sahiplerine kura yoluyla dağıtılmış olacak.

Asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri, resmi platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşların yalnızca yetkili internet adresleri üzerinden işlem yapmaları önem taşıyor.

Asil ve yedek isim listesi sorgulama için tıklayınız

Toki Isparta kura sonuçları için tıklayınız