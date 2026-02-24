İstanbul sahur vakti 25 Şubat: Sabah ezanı saat kaçta? 2026 Ramazan İstanbul İmsakiyesi

Yeni Şafak
22:1524/02/2026, Salı
İstanbul sahur vakti ve iftar saati 2026 Ramazan imsakiyesi ile netleşti. 25 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da imsak saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak, iftara ne kadar kaldı? Diyanet verilerine göre gün gün değişen İstanbul sahur ve iftar saatleri, Ramazan boyunca oruç ibadetini planlayanlar için kritik önem taşıyor. Diyanet’in 2026 Ramazan takvimine göre İstanbul’da 25 Şubat Çarşamba günü sahur vakti 06:13'da olacak. İşte 2026 İstanbul imsakiye detayları.

İstanbul sahur vakti ve iftar saati, Ramazan ayının yedinci gününde de en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre 25 Şubat’ta İstanbul’da imsak saati 06:13, akşam ezanı yani iftar vakti ise 18:56 olarak belirlendi.

İstanbul sahur vakti 25 Şubat 2026

Megakentte oruç hazırlığını sahurla tamamlayacak olanlar için
25 Şubat Çarşamba günü imsak vakti 06:13’te
başlayacak. Sabah ezanıyla birlikte oruç süreci başlarken, güneş saat 07:38’de doğacak. Öğle namazı 13:22, ikindi vakti ise 16:25’te eda edilecek.

İstanbul’da iftar saati 18:56

Aynı gün İstanbul’da akşam ezanı 18:56’da okunacak ve iftar vakti bu saatte girecek. Yatsı ve teravih namazı ise 20:16’da kılınacak. Ramazan ayının ilerleyen günlerinde günlerin uzamasıyla birlikte iftar saatleri kademeli olarak ileriye, sahur vakitleri ise daha erken saatlere kayıyor.

Ramazan boyunca vakitler değişiyor

19 Şubat 2026’da başlayan Ramazan-ı Şerif’in ilk gününde İstanbul’da imsak 06:22, iftar ise 18:49’du. Ayın ilerleyen döneminde imsak vakti 05:38’e kadar gerilerken, iftar saati 19:21’e kadar uzayacak. İstanbul Ramazan imsakiyesi 2026 takvimi, her gün birkaç dakikalık değişimle güncellenen vakitleri ortaya koyuyor.

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 2026 Ramazan ayında sahur ve iftar saatlerini Diyanet’in resmi verilerine göre takip ediyor. Özellikle “İstanbul sahur saati kaçta?” ve “İstanbul iftar vakti ne zaman?” soruları, Ramazan boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor.



