İftar ve sahurda hızlı yemek yiyenler dikkat: O rahatsızlığa yol açabilir

İftar ve sahurda hızlı yemek yiyenler dikkat: O rahatsızlığa yol açabilir

20:03 24/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
DHA
İftar ve sahurda hızlı yemek yiyenler dikkat: O rahatsızlığa yol açabilir
İftar ve sahurda hızlı yemek yiyenler dikkat: O rahatsızlığa yol açabilir

İftar ve sahurda hızlı ve yoğun yemek yeme alışkanlıklarının mide rahatsızlıklarına, şişkinliğe ve hazımsızlığa yol açabileceğini söyleyen Diyetisyen Yeliz Mavi, “Sindirim sisteminin bu süreçte desteklenmesi, besinlerin daha verimli bir şekilde emilimini sağlamak için oldukça önemlidir. Sindirim enzim takviyeleri, sindirimi kolaylaştırarak ramazan boyunca oruç tutanlar için konforlu bir deneyim sunabilir” dedi.

Uzun süreli açlık sonrası aniden yemek yemenin, mideye fazla yük bindirerek sindirim sürecini zorlaştırabileceğini söyleyen Diyetisyen Yeliz Mavi, “Sindirim enzim takviyeleri, protein, karbonhidrat ve yağ gibi temel besin bileşenlerinin daha kolay sindirilmesine yardımcı olarak vücudun gıdalardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlar. Proteaz, lipaz ve amilaz gibi temel enzimlerin yanı sıra selülaz ve laktaz gibi özel enzimler de bu süreci destekleyebilir” diye konuştu.

Mavi, “Selülaz enzimi, lifli gıdaların sindirimini kolaylaştırarak bağırsak sağlığını korurken laktaz enzimi ise ramazanda sık tüketilen süt ve sütlü tatlıları daha rahat sindirmeye yardımcı olur. Sindirim enzim takviyeleri, mide asidine dayanıklı formülasyonuyla ince bağırsakta aktif hale gelerek sindirimi destekler. Bu sayede yiyeceklerin tam anlamıyla sindirilmesine ve vücudun gerekli besinleri daha iyi emmesine yardımcı olur. Sindirim enzim takviyelerinin yemekle birlikte alınması, yiyeceklerin daha kolay sindirilmesini sağlayarak şişkinlik ve hazımsızlığı azaltabilir. Ramazan boyunca sindirim sisteminin yükünü hafifletmek ve oruç süresince enerjinizi dengede tutmak için sindirim enzim takviyeleri güvenilir bir destek sunar” dedi.

