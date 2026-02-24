Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 22 Şubat Pazar günü uygulandı. Sınavın ardından netlerini hesaplamak isteyen adaylar 119. Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları bugün erişime açıldı. Sınava katılan adayların sonuçlara dair fikir edinmeye başlamasıyla bir sonraki sınav tarihine ilişkin sorgulamaları arttı. Bir sonraki sınav olan Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman yapılacak? 2026 ÖGG güncel sınav takvimi.

1 /5 Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 22 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi.

2 /5 119. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 22 Şubat 2026 Pazar günü düzenlendi. Silahlı sınava giren adaylara 100 adet çoktan seçmeli genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve 150 dakika süre verildi. Silahsız sınava giren adaylara, sadece 100 adet çoktan seçmeli genel soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. Silah farkı sınavında ise kursiyerlere sadece 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruldu ve 30 dakika süre verildi.







3 /5 120. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

4 /5 ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ

ÖGG 120. dönem temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi 13 Mart 2026 Cuma günü sona erecektir.