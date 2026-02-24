İstanbul TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Maltepe Atışokulu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 558 sosyal konut tamamlandı. İşte İstanbul Maltepe TOKİ konutları ne zaman teslim tarihleri.
Tamamlanan konutlar, 12 Şubat – 06 Mart 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Proje sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.
Proje alanında vatandaşların kullanımına sunulmak üzere geniş bir açık otopark inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında geniş yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına yer verildi. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla oluşturulan spor alanları ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun parkları, projenin en önemli sosyal donatıları arasında bulunuyor.
06 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek olan teslim programı kapsamında, hak sahipleri belirlenen günlerde anahtarlarını teslim alarak yeni yuvalarına taşınabilecek. Atışokulu Mahallesi'ndeki mahalle kültürünü modern şehircilik anlayışıyla birleştiren ilk etabın, bölgedeki konut ihtiyacına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.