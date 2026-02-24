ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2026: TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman 2026, duyuru geldi mi?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 2026 yılı itibarıyla devam ediyor. Türkiye genelinde şimdiye kadar 69 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından gözler Ankara, İstanbul ve İzmir’e çevrildi. Özellikle Ankara’da başvuru yapan vatandaşlar, açıklanan takvim doğrultusunda kura tarihini merak ediyor.
ANKARA TOKİ KURASI NE ZAMAN 2026?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara için kura çekim tarihine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Güncel duyurular incelendiğinde, Ankara’ya özel netleşmiş bir kura günü ve saat bilgisinin paylaşılmadığı görülüyor. TOKİ, kura takvimini resmî internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor. Ankara’daki kura çekimine ilişkin tarih ve saat bilgisinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmî açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.
2026 TOKİ ANKARA KONUT KURA DAĞILIMI
TOKİ tarafından paylaşılan verilere göre Ankara genelinde planlanan konut dağılımı şu şekilde:
Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut
Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut
Akyurt: 150 konut
Ayaş: 150 konut
Bala: 110 konut
Beypazarı: 750 konut
Çamlıdere: 200 konut
Çubuk: 500 konut
Elmadağ: 500 konut
Evren: 41 konut
Güdül: 142 konut
Haymana: 150 konut
Kahramankazan: 300 konut
Kalecik: 150 konut
Kızılcahamam: 150 konut
Nallıhan: 200 konut
Nallıhan (Çayırhan): 100 konut
Polatlı: 1.500 konut
Şereflikoçhisar: 200 konut
TOKİ 23 ŞUBAT - 1 MART GÜNCEL KURA TAKVİMİ
TOKİ 23-28 Şubat yeni kura takvimi açıklandı;
Uşak 2.558 konut kura çekimi 24 Şubat Salı
Isparta 2.889 konut kura çekimi 25 Şubat Çarşamba
Burdur 2.206 konut kura çekimi 26 Şubat Perşembe
Edirne 2.530 Konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi
Denizli 6.370 konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi
Osmaniye 2.990 konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi