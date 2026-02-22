Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müslümanların sıkça sorduğu “Ezan okunurken su içilir mi?” sorusuna ilişkin dini hüküm netlik kazandı. Dini kaynaklara göre oruç, imsak vaktinin girmesiyle başlıyor. İmsak vakti aynı zamanda sabah namazı vaktinin başlangıcını ifade ediyor ve sabah ezanı bu vakitle birlikte okunuyor.

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?Diyanet’in açıklamasına göre, imsak vaktinin girmesiyle oruç başlamış sayılır. Bu andan itibaren bilinçli şekilde su içmek veya yemek yemek orucu geçersiz kılar. Dolayısıyla ezan başladıktan sonra içmeye devam edilmemesi gerekir. Oruç ibadetinin geçerli olması için takvimde belirtilen saatlere riayet edilmesi esastır.

Erken iftar durumunda ne yapılmalı?

Akşam ezanının yanlışlıkla birkaç dakika erken okunması halinde, Diyanet takvimlerindeki temkin uygulamasına dikkat çekiliyor. Türkiye genelinde namaz ve iftar saatleri belirlenirken yükseklik ve mesafe farkları dikkate alınarak hesaplama yapılıyor. Eğer güneşin batma vaktinden iki-üç dakika önce iftar edilmişse, oruç geçerli kabul ediliyor. Ancak daha erken bir saatte oruç açılmışsa, bu durumda orucun kazası gerekiyor.

İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı?