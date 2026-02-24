Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Edirne kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Edirne kurası

TOKİ Edirne kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Edirne kurası

12:0624/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Edirne etabının kura heyecanı sona devam ediyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 27 Şubat Cuma günü Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 2 bin 530 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Edirne kura çekiliş listesi de yayımlandı. İşte 500 bin konut Edirne TOKİ kurasına gireceklerin isimleri.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Edirne için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Edirne kura çekimi, 27 Şubat Cuma günü saat 11.00’de, Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Edirne kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Edirne kura çekiliş listesi.

Edirne kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Edirne
#500 bin konut Edirne kura çekiliş listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kulak damlası orucu bozar mı?