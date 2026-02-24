TOKİ Denizli kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Denizli kurası

TOKİ Denizli kura çekiliş tarihi merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TOKİ Denizli kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Denizli kura çekilişine katılacakların listesi.
