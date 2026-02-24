TOKİ Denizli kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Denizli kurası

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu çerçevede 6 bin 370 konutun inşa edileceği Denizli’de TOKİ kurası, 27 Şubat’ta saat 11.00’de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların yanı sıra başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Denizli kura çekilişine katılacakların tam listesi kamuoyuyla paylaşıldı.