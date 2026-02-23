Deprem konutları ödeme planı 2026: 3+1 taksit ne kadar, ne zaman başlıyor?

Taksitli satışta toplam bedel 1 milyon 890 bin TL





3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak belirlendi. Aylık ödeme ise 8 bin 750 TL olacak. Böylece deprem konutları, sabit taksit ve uzun vade imkânıyla erişilebilir hale getirilecek.





Peşin ödeme seçeneğini tercih eden hak sahipleri için ise önemli bir indirim uygulanacak. Buna göre bir konutun peşin satış fiyatı 484 bin TL olarak açıklandı. Bu modelde yaklaşık yüzde 74 oranında indirim sağlanmış olacak. Peşin ödeme için kamu bankaları aracılığıyla kredi imkânı da sunulacak.