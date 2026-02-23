Deprem konutları ödeme planı 2026: 3+1 taksit ne kadar, ne zaman başlıyor?

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen deprem konutlarının ödeme planı netleşti. Hak sahipleri ödemelere anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. 3+1 daireler için aylık taksit 8 bin 750 TL olarak belirlenirken, 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz ödeme imkânı sunulacak.
Türkiye’yi sarsan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayata geçirilen deprem konutları için ödeme planı kamuoyuna duyuruldu. Depremden etkilenen 11 ilde inşa edilen afet konutları, faizsiz ve uzun vadeli modelle hak sahiplerine teslim edilecek. Açıklanan plana göre 3+1 konutlarda aylık taksit 8 bin 750 TL olacak ve ödeme süresi 18 yıl boyunca sabit kalacak.
Devlet maliyetin büyük bölümünü üstleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, altyapı dahil 455 bin konutun maliyetinin yaklaşık yüzde 65’inin devlet tarafından karşılandığını bildirdi. Böylece depremzedeler, piyasa koşullarına kıyasla daha uygun şartlarda ev sahibi olabilecek.
Açıklanan modele göre hak sahipleri taksit ödemelerine konutların anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. Bu süreçte herhangi bir faiz işletilmeyecek ve aylık taksit tutarı 18 yıl boyunca değişmeyecek.
Taksitli satışta toplam bedel 1 milyon 890 bin TL
3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak belirlendi. Aylık ödeme ise 8 bin 750 TL olacak. Böylece deprem konutları, sabit taksit ve uzun vade imkânıyla erişilebilir hale getirilecek.
Peşin ödeme seçeneğini tercih eden hak sahipleri için ise önemli bir indirim uygulanacak. Buna göre bir konutun peşin satış fiyatı 484 bin TL olarak açıklandı. Bu modelde yaklaşık yüzde 74 oranında indirim sağlanmış olacak. Peşin ödeme için kamu bankaları aracılığıyla kredi imkânı da sunulacak.
Köy evlerinde de aynı model uygulanacak
Kırsal bölgelerde inşa edilen köy evleri için de benzer bir ödeme planı devreye alınacak. Köy konutlarında taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit ödeme ise 8 bin 100 TL olarak belirlendi. Bu konutlarda da ödemeler anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve 18 yıl boyunca faizsiz şekilde devam edecek.
Peşin alım yapmak isteyen hak sahipleri için köy evlerinde satış bedeli 448 bin TL olacak. Bu seçenekte de kamu bankaları üzerinden finansman desteği sağlanabilecek.
Deprem konutları ödeme planı, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yeniden inşa sürecinde hak sahiplerinin uzun vadeli ve sabit taksitli modelle evlerine kavuşmasını hedefliyor.