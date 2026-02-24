Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
IBAN'la para gönderenler dikkat: En az 20 karakterlik açıklama şart, 400 bin liraya çıkacak

IBAN'la para gönderenler dikkat: En az 20 karakterlik açıklama şart, 400 bin liraya çıkacak

12:2324/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mart ayı itibarıyla para transferlerinde yeni dönem başlıyor. MASAK’ın hazırladığı düzenleme kapsamında günlük para transfer limiti 400 bin liraya yükseltilirken, açıklama kısmına yönelik yeni zorunluluklar da devreye alınıyor. 15 Mart sonrası IBAN üzerinden işlem yapacak milyonlarca vatandaş için kurallar değişiyor.

Milyonları ilgilendiren IBAN düzenlemesinde geri sayım başladı. Mart ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle birlikte günlük transfer limiti 400 bin TL’ye çıkarılırken, para gönderiminde açıklama kısmı daha kritik hale geliyor. Yeni uygulamada hangi detaylara dikkat edilecek netleşti.

MASAK’TAN PARA TRANSFERLERİNE YENİ DÜZENLEME

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla para transferlerinde yeni bir uygulamayı devreye alıyor. 15 Mart 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında, günlük transferlerde açıklama zorunluluğu sınırı 400 bin liraya yükseltilecek.

EN AZ 20 KARAKTERLİK AÇIKLAMA ŞARTI

Yeni kurallar; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden yapılan işlemleri kapsayacak.

Gün içinde toplam 400 bin lirayı aşan para transferlerinde, kullanıcıların işlemin amacını belirten en az 20 karakterlik açıklama yazması zorunlu olacak.

GENEL İFADELER YETERLİ SAYILMAYACAK

Bankalar, transfer ekranlarında müşterilere şu gibi özel kategoriler sunacak:

Gayrimenkul alımı

Araç alımı

Borç ödeme

“Diğer” veya “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler seçildiğinde, bankalar paranın

kaynağı ve amacı hakkında ek bilgi talep edebilecek.

TUTARA GÖRE KADEMELİ UYGULAMA

Yeni sistemde işlem tutarına göre farklı prosedürler uygulanacak:

400 bin – 2 milyon TL arası: En az 20 karakterlik açıklama zorunlu.

2 milyon – 20 milyon TL arası: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL üzeri: Paranın kaynağına dair resmi belge ibrazı istenecek.

KRİTİK UYARI: IBAN’INIZI KİMSEYE KULLANDIRMAYIN

Uzmanlar, vatandaşları kendi IBAN numaralarını başka kişi veya kurumlara kullandırmamaları konusunda uyarıyor.

Bu tür işlemler; terörün finansmanı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi ağır suçlamalara yol açabilir. IBAN’ın üçüncü kişilerce kullanılması ciddi hukuki sorumluluk doğurabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Yeni uygulama ne zaman başlıyor?

15 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Açıklama zorunluluğu hangi tutar için geçerli?

Günlük toplamda 400 bin lirayı aşan transferlerde açıklama zorunlu olacak.

Açıklama kısmına ne yazılmalı?

“Kira ödemesi”, “Araç satış bedeli”, “Ev kapora ödemesi” gibi işlemin amacını açıkça belirten en az 20 karakterlik net bir ifade yazılmalı.

Açıklama yapılmazsa ne olur?

Bankalar işlemi gerçekleştirmeme, geciktirme veya inceleme başlatma yetkisine sahip olacak.

#iban
#EFT
#Havale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kulak damlası orucu bozar mı?