IBAN'la para gönderenler dikkat: En az 20 karakterlik açıklama şart, 400 bin liraya çıkacak

1 /7 Milyonları ilgilendiren IBAN düzenlemesinde geri sayım başladı. Mart ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle birlikte günlük transfer limiti 400 bin TL’ye çıkarılırken, para gönderiminde açıklama kısmı daha kritik hale geliyor. Yeni uygulamada hangi detaylara dikkat edilecek netleşti.

2 /7 MASAK’TAN PARA TRANSFERLERİNE YENİ DÜZENLEME Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla para transferlerinde yeni bir uygulamayı devreye alıyor. 15 Mart 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında, günlük transferlerde açıklama zorunluluğu sınırı 400 bin liraya yükseltilecek.

3 /7 EN AZ 20 KARAKTERLİK AÇIKLAMA ŞARTI Yeni kurallar; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden yapılan işlemleri kapsayacak. Gün içinde toplam 400 bin lirayı aşan para transferlerinde, kullanıcıların işlemin amacını belirten en az 20 karakterlik açıklama yazması zorunlu olacak.

4 /7 GENEL İFADELER YETERLİ SAYILMAYACAK Bankalar, transfer ekranlarında müşterilere şu gibi özel kategoriler sunacak: Gayrimenkul alımı Araç alımı Borç ödeme “Diğer” veya “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler seçildiğinde, bankalar paranın kaynağı ve amacı hakkında ek bilgi talep edebilecek.

5 /7 TUTARA GÖRE KADEMELİ UYGULAMA Yeni sistemde işlem tutarına göre farklı prosedürler uygulanacak: 400 bin – 2 milyon TL arası: En az 20 karakterlik açıklama zorunlu. 2 milyon – 20 milyon TL arası: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. 20 milyon TL üzeri: Paranın kaynağına dair resmi belge ibrazı istenecek.

6 /7 KRİTİK UYARI: IBAN’INIZI KİMSEYE KULLANDIRMAYIN Uzmanlar, vatandaşları kendi IBAN numaralarını başka kişi veya kurumlara kullandırmamaları konusunda uyarıyor. Bu tür işlemler; terörün finansmanı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi ağır suçlamalara yol açabilir. IBAN’ın üçüncü kişilerce kullanılması ciddi hukuki sorumluluk doğurabilir.