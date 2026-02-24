TOKİ Konya kura sonuçları: 250 bin TOKİ Konya kura sonuçları listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Konya Merkez 2891/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Konya Karatay Zirvecik Mah. 254 Konut Projesi 254, Konya Selçuklu Ardıçlı Mah. 3. Etap 601 Konut Projesi 600, Konya Selçuklu Ardıçlı Mah. 2. Etap 755 Konut Projesi 755, Konya Selçuklu Ardıçlı Mah. 1. Etap 906 Konut Projesi 906 ve Konya Selçuklu Ardıçlı Mah. 4. Etap 444 Konut Projesi 444 konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte, TOKİ Konya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.