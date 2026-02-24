Yeni Şafak
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2026! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

11:4724/02/2026, Tuesday
G: 24/02/2026, Tuesday
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 15 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisine her yıl ödenen ikramiyede artış beklentisi öne çıktı. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak yatırılan ödeme için bu yıl yeni rakam yasal düzenlemeyle netleşecek. Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak, ödemelerin ise bayramdan önce 4A, 4B ve 4C kapsamındaki hak sahiplerine tahsis numarasına göre yatırılması bekleniyor.

Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde. Ramazan Bayramı öncesi yaklaşık 15 milyon hak sahibine yapılacak ödeme için takvim şekillenmeye başladı. Geçen yıl 4 bin lira olarak ödenen ikramiyenin 2026’da artması beklenirken, yeni tutar Meclis’te yapılacak düzenlemeyle belirlenecek. Ödemeler, 20 Mart’ta başlayacak bayram öncesinde tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart 2026 tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli bayram ikramiyesinin mart ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi, tahsis numarasına göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

İkramiye tutarında artış yapılmasına yönelik hazırlanan düzenlemenin önce Kabine’de değerlendirilmesi, ardından TBMM’de torba kanun teklifi kapsamında görüşülerek yasalaşması gerekiyor. Mevcut 4 bin liralık ödemenin 5 bin liraya yükseltilmesi yönündeki beklenti öne çıkarken, kesin rakam, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Bayram ikramiyesini emeklilerin yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucuları da alır. Hak sahipleri hisse oranı kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026’DA NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 4 bin TL olan ikramiyenin zam oranı için farklı senaryolar öne çıkıyor. Ancak tutar, yapılan resmi açıklamalar ve TBMM’de yapılacak yasal düzenlemelerle belli olacak.

