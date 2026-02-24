Yeni Şafak
TOKİ Isparta kura sonuçları CANLI İZLE: 500 bin konut Isparta kurası kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Isparta kura sonuçları CANLI İZLE: 500 bin konut Isparta kurası kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

16:1124/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi belirleniyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta’da inşa edilecek olan 2 bin 889 konutun kurası 25 Şubat Çarşamba günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda saat 12:00’de çekilecek. Isparta TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek. İşte Isparta TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Isparta’da inşa edilecek 2 bin 889 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Isparta merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi 25 Şubat Çarşamba günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda saat 12:00’de yapılacak. İşte TOKİ Isparta kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi.

Isparta TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Isparta TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Isparta TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Isparta TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Isparta TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Isparta kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Isparta TOKİ konutları nereye, ne kadar yapılacak?

ISPARTA MERKEZ 1300

KULEÖNÜ 200

AKSU 79

GELENDOST 63

GÖNEN 200

KEÇİBORLU 100

KEÇİBORLU SENİR 47

ŞARKİKARAAĞAÇ 400

YALVAÇ 400

YENİŞARBADEMLİ 100

