TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi belirleniyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta’da inşa edilecek olan 2 bin 889 konutun kurası 25 Şubat Çarşamba günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda saat 12:00’de çekilecek. Isparta TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek. İşte Isparta TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Isparta TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Isparta TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu? 500 bin sosyal konut projesinde Isparta TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

