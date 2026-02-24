TOKİ Osmaniye kurası ne zaman? TOKİ 500 bin konut Osmaniye kurası Katılacaklar listesi

TOKİ Osmaniye kura çekiliş tarihi, başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Osmaniye’de yapılacak 2 bin 990 sosyal konut için kura tarihi netleşti. TOKİ Osmaniye kura çekilişi 27 Şubat saat 11:00'de Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde ise projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte Osmaniye 2 bin 990 konut TOKİ kura çekiliş listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de yapılacak kura çekiminin detayları belli oldu. Buna göre TOKİ Osmaniye kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde ise projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Osmaniye kura çekiliş listesine ilişkin tüm detaylar.
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Osmaniye kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
OSMANİYE'DE TOKİ KONUTLARI NEREYE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Osmaniye'de kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
OSMANİYE MERKEZ 1300
BAHÇE 120
DÜZİÇİ 500
HASANBEYLİ 220
KADİRLİ 700
SUMBAS 50
TOPRAKKALE 100
TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Osmaniye’de konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci kura çekiminden kısa süre sonra başlayacak. Proje genelinde ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.