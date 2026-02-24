Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ İstanbul Silivri sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ İstanbul Silivri sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

13:0924/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ tarafından başvurusu toplanan İstanbul Silivri Selimpaşa Sosyal Konut Projesi kapsamında beş projede toplam 299 konut için bugün hak sahiplerinin konut belirleme kurası çekildi. Kura çekilişi TOKİ Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yapıldı. İşte, TOKİ İstanbul sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İstanbul İli, Silivri (Selimpaşa) 200 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ İstanbul sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

İSTANBUL SİLİVRİ HAK SAHİPLERİNİN KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM İSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ İstanbul kurası
#TOKİ İstanbul kura sonuçları
#Selimpaşa TOKİ kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2026: TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman 2026, duyuru geldi mi?