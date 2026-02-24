Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2026 yılı takvimiyle birlikte, Özel Güvenlik Görevlisi adayları için yılın ilk sınav sonuç süreci resmen başlıyor. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı ile açılışı yapılacak olan bu yılki süreç, her iki ayda bir tekrarlanarak adaylara geniş bir katılım imkanı sunacak.