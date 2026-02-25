Bakan Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemeler için ekip kurduklarını açıkladı.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şu şekilde;

"Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok.

Suça sürüklenen çocuklar

Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz.

Sosyal medya düzenlemesi

Gürlek'e sosyal medya düzenlemesi de soruldu.

Sosyal medyaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, "15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Heyetlerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak kanun yapılması için ekip oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa, ekibimiz çalışmaya her zaman hazırdır" ifadelerini kullandı.







