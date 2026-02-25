Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Bakan Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

11:5625/02/2026, среда
G: 25/02/2026, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemeler için ekip kurduklarını bildirdi. Gürlek, "Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemeler için ekip kurduklarını açıkladı.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şu şekilde;

"Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok.

Suça sürüklenen çocuklar

Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz.

Sosyal medya düzenlemesi

Gürlek'e sosyal medya düzenlemesi de soruldu.

Sosyal medyaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, "15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Heyetlerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak kanun yapılması için ekip oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa, ekibimiz çalışmaya her zaman hazırdır" ifadelerini kullandı.



#Adalet Bakanlığı
#Akın Gürlek
#Komisyon Raporu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk ödeme Ramazan Bayramı'nda! Bu yıl SSK, Bağ-Kur (4A, 4B, 4C) emekli ikramiyesi ne kadar ödenecek?