Bakan Gürlek: Ticari davalar en kısa sürede sonuçlanacak

Bakan Gürlek: Ticari davalar en kısa sürede sonuçlanacak

Oğuzhan Ürüşan
12:3320/02/2026, Cuma
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul’daki asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresinde değişikliğe gitti. Karara göre Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ile birleştirilecek. Bakan Gürlek, “Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması ve ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticari davaların daha hızlı sonuçlanması ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla İstanbul’daki ticaret mahkemelerinde önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Gürlek, “
Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması ve ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz”
dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre söz konusu mahkemelerin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarıldı.

YENİ YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Düzenleme kapsamında İstanbul’daki asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi “İstanbul’un mülki sınırları” olarak belirlendi. Bu çerçevede Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla, bu mahkemelerde bulunan dosyalar İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

AMAÇ: SÜREÇLERİ HIZLANDIRMAK VE YEKNESAK UYGULAMA

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve uygulamada yeknesaklığı sağlamak için adımların kararlılıkla atıldığını vurguladı. Yapılan düzenlemenin, ticari uyuşmazlıkların daha kısa sürede karara bağlanmasına katkı sağlaması ve iş dünyasında hukuki öngörülebilirliği artırması hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul’da ticaret mahkemelerinin işleyişinde daha merkezi ve bütüncül bir yapıya geçilmiş oldu.



