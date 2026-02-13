Bakan Gürlek 'kira' ve 'boşanma' davalarını örnek gösterip yeni projesini duyurdu: 'Alo Adalet' hattı kuruluyor

Son dönemde artan ev sahibi–kiracı uyuşmazlıkları ile uzun süren boşanma davaları, vatandaşların en çok şikayet ettiği hukuki sorunlar arasında yer alıyor.

Özellikle büyükşehirlerde kira bedellerindeki hızlı artış, tahliye talepleri ve mahkemelerdeki yoğunluk hem kiracıları hem de ev sahiplerini mağdur ediyor. Kiracılar fahiş zam baskısından yakınırken, ev sahipleri ise düşük kira bedelleri ve tahliye süreçlerinin uzamasından şikayet ediyor.

Öte yandan çekişmeli boşanma davalarının yıllarca sürmesi de tarafları ekonomik ve psikolojik açıdan yıpratıyor. Velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle süreçlerin uzadığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, yargılamaların hızlandırılması, arabuluculuk mekanizmasının daha etkin işletilmesi ve mağduriyetleri azaltacak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın bu sıkıntılarına merhem olacak bir projesi olduğunu duyurdu.

Bakan Gürlek projesini duyurdu: 'Alo Adalet' hattı kuruluyor

A Haber canlı yayınında yürürlüğe konacak 'Alo Adalet' hattı projesini ilk kez anlatan Bakan Gürlek, "'Alo Adalet' hattı kuracağım. Direkt bakanlığa ulaşacaklar. Hakim ve savcılara talimat veremeyiz ama dosya bazlı bürolara bildireceğiz. Komisyon başkanları aranacak, şikayetler iletilecek." ifadelerini kullandı.

"Yargılamaların gecikmesi en büyük sorun"

Boşanma, kira ve kadastro davalarının uzun sürmesinin ciddi mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Gürlek, bazı kadastro davalarının nesiller boyu devam ettiğini söyledi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile birlikte “Sıfır Gecikme” projesini başlattıklarını belirten Gürlek, sorun yaşanan dosyaların tek tek incelendiğini kaydetti.

Gürlek, uzun süren davalarla ilgili vatandaşların 'Alo Adalet' ile doğrudan Bakanlığa ulaşabileceğini söyledi.

Başvuruların telefon, e-posta ya da CİMER üzerinden yapılabileceğini belirten Gürlek, hâkim ve savcılara talimat verilemeyeceğini ancak HSK bünyesindeki “Yargının Etkinliği Bürosu” aracılığıyla dosya bazlı inceleme yapılacağını ifade etti.

Amaçlarının yargıya müdahale değil, gecikme sebeplerini tespit etmek olduğunu vurguladı.

Ticaret mahkemeleri tek merkezde toplanacak

İstanbul’un bir ticaret şehri olduğunu belirten Gürlek, ticaret mahkemelerinin dağınık yapısının süreci uzattığını söyledi. İstanbul’da ticaret mahkemelerini tek bir merkezde toplamak için pilot proje başlatacaklarını açıklayan Gürlek, böylece konkordato ve iflas davalarında daha hızlı ve yeknesak kararlar alınacağını ifade etti.

Fiziki imkanlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Gürlek, ticari güven ortamının güçlendirilmesiyle yatırımların artacağını ve uzun süren ticari davaların kısalacağını kaydetti.







