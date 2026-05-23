Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray, metrobüs ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için son durum

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?





Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında toplu taşıma uygulamaları yer aldı. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar bazı raylı sistemler ile belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.





Ücretsiz uygulama; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde geçerli olacak.