İzmir GEDİZ 23-24 Mayıs elektirik kesintisi: İzmir'de hangi ilçelerde elektirik yok, ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik tarafından yapılan son açıklamayla birlikte İzmir’de planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü uygulanacak bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok mahallede saatler sürecek kesintiler yaşanacak.
İzmir’de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik, 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı çalışmalar kapsamında kesinti uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.
İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları netleşti. 23 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
ALİAĞA
Mahalle: Yeni
Sokak: 557. Sk.558. Sk.565. Sk.566. Sk.567. Sk.568. Sk.569. Sk.572. Sk.585. Sk.641. Sk.Abdi İpekçi Cd.Anadolu Cd.Çağatay Sk.Gurbet Sk.Güzelhisar Cd.Ramazan Sk.Rumeli Cd.
Başlangıç Saati: 09:00
Bitiş Saati:17:00
BAYRAKLI
Mahalle: Osmangazi
Sokak: 617/11. Sk.617/8. Sk.617/9. Sk.Yavuz Cd.
Başlangıç Saati: 09:00
Bitiş Saati:17:00
BERGAMA
Mahalle: Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan
Sokak: Kaplanköy Köyü İç Yolu
Başlangıç Saati:09:30
Bitiş Saati: 17:00
Mahalle: İsmailli Hacılar
Sokak: Hacılar İsmaili Bucağı Sk.Hacılar Köyü İç Yolu
Başlangıç Saati: 09:21
Bitiş Saati:17:00
BORNOVA
Mahalle: Yakaköy
Sokak: Kiraz Sk.Nilüfer Sk.Poyraz Sk.
Başlangıç Saati1:2:00
Bitiş Saati: 15:00
Mahalle: Yakaköy
Sokak: Kiraz Sk.Özbek Sk.
Başlangıç Saati: 09:00
Bitiş Saati: 12:00
BUCA
Etkilenen Bölgeler
Mahalle: Zafer
Sokak: 206/5. Sk.293/14. Sk.
Başlangıç Saati:09:00
Bitiş Saati17:00
ÇEŞME
Etkilenen Bölgeler
Mahalle: Ildır
Başlangıç Saati:10:00
Bitiş Saati:16:00
DİKİLİ
Etkilenen Bölgeler
Mahalle: İsmetpaşa
Sokak: 3. Sk.44. Sk.46. Sk.48. Sk.5. Sk.50. Sk.50/1. Sk.50/2. Sk.52. Sk.52/1. Sk.54. Sk.54/1. Sk.54/2. Sk.56. Sk.56/2. Sk.56/3. Sk.58. Sk.60. Sk.9. Sk.9/1. Sk.95. Sk.
Başlangıç Saati: 09:00
Bitiş Saati:12:00
KARABURUN
Mahalle: Eğlenhoca, Küçükbahçe
Sokak: 8158. Sk.8162. Sk.8163. Sk.8164. Sk.8169. Sk.Adası Sk.Karareis Küme EvleriKocadere Sk.
Başlangıç Saati:10:00
Bitiş Saati16:00
KARŞIYAKA
Mahalle: Mavişehir
Sokak: Opera Cd.
Başlangıç Saati:10:00
Bitiş Saati13:00
KEMALPAŞA
Mahalle: Mehmet Akif Ersoy, Nazarköy, Örnekköy, Soğukpınar
Sokak: 1000. Sk.1001. Sk.1002. Sk.1003. Sk.1006. Sk.1008. Sk.1009. Sk.1010. Sk.1011. Sk.1013. Sk.1014. Sk.1015. Sk.1016. Sk.1017. Sk.1021. Sk.1023. Sk.1025. Sk.1026. Sk.1026/3. Sk.1026/41027. Sk.1028. Sk.1029. Sk.1030. Sk.1031. Sk.1032. Sk.1033. Sk.1034. Sk.1035. Sk.1036. Sk.1038. Sk.1040. Sk.1042. Sk.1044. Sk.1047. Sk.1048. Sk.1050. Sk.1052. Sk.1054. Sk.1056. Sk.1057. Sk.1057/1. Sk.1057/2. Sk.1058. Sk.1063. Sk.1065. Sk.1066. Sk.1067. Sk.1069. Sk.1070. Sk.1071. Sk.1072. Sk.1073. Sk.1074. Sk.1077. Sk.1079. Sk.1080. Sk.1080/1. Sk.1080/2. Sk.1080/3. Sk.1081. Sk.1089. Sk.1091. Sk.1093. Sk.1095. Sk.1097. Sk.1099. Sk.1101. Sk.1103. Sk.1105. Sk.1107. Sk.1109. Sk.1111. Sk.1113. Sk.1115. Sk.1117. Sk.1119. Sk.337. Sk.Baykal Cd.Değirmen Cd.Kemalpaşa Cd.Mehmet Akif Küme EvleriOkan Cd.Okul Cd.Soğukpınar Küme EvleriYesillik Yolu Küme Evleri
Başlangıç Saati: 09:00
Bitiş Saati: 15:30
KİRAZ
Mahalle: Başaran, Uzunköy
Sokak: Başaran Küme EvleriBaşova Küme Evleri
Başlangıç Saati:09:00
Bitiş Saati:17:00
KONAK
Mahalle: 1. Kadriye, 2. Kadriye, Duatepe
Sokak: 628. Sk.687. Sk.690. Sk.690/1. Sk.692. Sk.693. Sk.694. Sk.694/1. Sk.695. Sk.696. Sk.697. Sk.698/2. Sk.701. Sk.733. Sk.734. Sk.738. Sk.739. Sk.Konak Tüneli
Başlangıç Saati: 09:00
Bitiş Saati:14:00
ÖDEMİŞ
Mahalle: Ovakent
Başlangıç Saati: 09:30
Bitiş Saati:15:00
Mahalle: Bademli, Ovakent
Sokak: Odeşe Küme EvleriSuluirim Küme Evleri
Başlangıç Saati:09:00
Bitiş Saati16:00
TORBALI
Mahalle: Pancar
Sokak: Ayfer Durgut Cd.Göl Sk.Kahraman Sk.Sanayi Dükkanları Küme EvleriŞehit Erdinç Tekirli Cd.
Başlangıç Saati13:00
Bitiş Saati17:00
Mahalle: Kazım Karabekir, Pancar
Sokak: 1. İnönü Cd.29 Ekim Cumhuriyet Sk.6700. Sk.6706. Sk.6900. Sk.6900/1. Sk.6900/2. Sk.6900/3. Sk.6900/4. Sk.6900/6. Sk.6900/7. Sk.6901. Sk.6902. Sk.6905. Sk.6905/1. Sk.6905/4. Sk.6905/8. Sk.6906. Sk.6906/1. Sk.6907/2. Sk.6909/9. Sk.6915. Sk.6916. Sk.6916/1. Sk.6918. Sk.6919. Sk.6920/1. Sk.6921. Sk.6923. Sk.Alpaslan Sk.Ayfer Durgut Cd.Bahçeli Sk.Barbaros Sk.Bekir Saydam Cd.Beyazıt Cd.Coşkun Sk.Egemenlik Sk.Ertuğrul Gazi Sk.Eşref Bitlis Cd.Fatih Iı. Mehmed Cd.Fulya Sk.Gaffar Okkan Cd.Göl Sk.Gürcan Barın Sk.Gürsel Sk.Hoca Ahmet Yesevi Sk.İstasyon Cd.Kahraman Sk.Kemaller Sk.Kışlalı Sk.Kurudereli Hasan Cd.Manço Sk.Mumcu Sk.Mustafa Kemal Cd.Nil Sk.Pamukçu Osman Sk.Park Sk.Şahinler Sk.Sakarya Zaferi Sk.Sanayi Dükkanları Küme EvleriSedat Yılmaz Cd.Şehit Erdinç Tekirli Cd.Selim Sk.Yurdanur Kızan Sk.
Başlangıç Saati: 09:00
Bitiş Saati:13:00
URLA
Mahalle: Balıklıova
Sokak: 13030. Sk.13030/1. Sk.13030/2. Sk.13031. Sk.13032. Sk.13033. Sk.13033/1. Sk.13034. Sk.13035. Sk.13036. Sk.13037. Sk.13038. Sk.13039. Sk.13040. Sk.13041. Sk.13041/1. Sk.13042. Sk.13043. Sk.13043/1. Sk.13044. Sk.13045. Sk.13046. Sk.13046/1. Sk.13047. Sk.13048. Sk.13049. Sk.13051. Sk.13052. Sk.
Başlangıç Saati:10:00
Bitiş Saati:16:00