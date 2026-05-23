İzmir GEDİZ 23-24 Mayıs elektirik kesintisi: İzmir'de hangi ilçelerde elektirik yok, ne zaman gelecek?

15:3523/05/2026, Cumartesi
GDZ Elektrik tarafından yapılan son açıklamayla birlikte İzmir’de planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü uygulanacak bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok mahallede saatler sürecek kesintiler yaşanacak.

İzmir’de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik, 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı çalışmalar kapsamında kesinti uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.

İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları netleşti. 23 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...

ALİAĞA

Mahalle: Yeni

Sokak: 557. Sk.558. Sk.565. Sk.566. Sk.567. Sk.568. Sk.569. Sk.572. Sk.585. Sk.641. Sk.Abdi İpekçi Cd.Anadolu Cd.Çağatay Sk.Gurbet Sk.Güzelhisar Cd.Ramazan Sk.Rumeli Cd.

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati:17:00

BAYRAKLI

Mahalle: Osmangazi

Sokak: 617/11. Sk.617/8. Sk.617/9. Sk.Yavuz Cd.

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati:17:00

BERGAMA

Mahalle: Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan

Sokak: Kaplanköy Köyü İç Yolu

Başlangıç Saati:09:30

Bitiş Saati: 17:00

Mahalle: İsmailli Hacılar

Sokak: Hacılar İsmaili Bucağı Sk.Hacılar Köyü İç Yolu

Başlangıç Saati: 09:21

Bitiş Saati:17:00

BORNOVA

Mahalle: Yakaköy

Sokak: Kiraz Sk.Nilüfer Sk.Poyraz Sk.

Başlangıç Saati1:2:00

Bitiş Saati: 15:00

Mahalle: Yakaköy

Sokak: Kiraz Sk.Özbek Sk.

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati: 12:00

BUCA

Etkilenen Bölgeler

Mahalle: Zafer

Sokak: 206/5. Sk.293/14. Sk.

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati17:00

ÇEŞME

Etkilenen Bölgeler

Mahalle: Ildır

Başlangıç Saati:10:00

Bitiş Saati:16:00

DİKİLİ

Etkilenen Bölgeler

Mahalle: İsmetpaşa

Sokak: 3. Sk.44. Sk.46. Sk.48. Sk.5. Sk.50. Sk.50/1. Sk.50/2. Sk.52. Sk.52/1. Sk.54. Sk.54/1. Sk.54/2. Sk.56. Sk.56/2. Sk.56/3. Sk.58. Sk.60. Sk.9. Sk.9/1. Sk.95. Sk.

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati:12:00

KARABURUN

Mahalle: Eğlenhoca, Küçükbahçe

Sokak: 8158. Sk.8162. Sk.8163. Sk.8164. Sk.8169. Sk.Adası Sk.Karareis Küme EvleriKocadere Sk.

Başlangıç Saati:10:00

Bitiş Saati16:00

KARŞIYAKA

Mahalle: Mavişehir

Sokak: Opera Cd.

Başlangıç Saati:10:00

Bitiş Saati13:00

KEMALPAŞA

Mahalle: Mehmet Akif Ersoy, Nazarköy, Örnekköy, Soğukpınar

Sokak: 1000. Sk.1001. Sk.1002. Sk.1003. Sk.1006. Sk.1008. Sk.1009. Sk.1010. Sk.1011. Sk.1013. Sk.1014. Sk.1015. Sk.1016. Sk.1017. Sk.1021. Sk.1023. Sk.1025. Sk.1026. Sk.1026/3. Sk.1026/41027. Sk.1028. Sk.1029. Sk.1030. Sk.1031. Sk.1032. Sk.1033. Sk.1034. Sk.1035. Sk.1036. Sk.1038. Sk.1040. Sk.1042. Sk.1044. Sk.1047. Sk.1048. Sk.1050. Sk.1052. Sk.1054. Sk.1056. Sk.1057. Sk.1057/1. Sk.1057/2. Sk.1058. Sk.1063. Sk.1065. Sk.1066. Sk.1067. Sk.1069. Sk.1070. Sk.1071. Sk.1072. Sk.1073. Sk.1074. Sk.1077. Sk.1079. Sk.1080. Sk.1080/1. Sk.1080/2. Sk.1080/3. Sk.1081. Sk.1089. Sk.1091. Sk.1093. Sk.1095. Sk.1097. Sk.1099. Sk.1101. Sk.1103. Sk.1105. Sk.1107. Sk.1109. Sk.1111. Sk.1113. Sk.1115. Sk.1117. Sk.1119. Sk.337. Sk.Baykal Cd.Değirmen Cd.Kemalpaşa Cd.Mehmet Akif Küme EvleriOkan Cd.Okul Cd.Soğukpınar Küme EvleriYesillik Yolu Küme Evleri

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati: 15:30

KİRAZ

Mahalle: Başaran, Uzunköy

Sokak: Başaran Küme EvleriBaşova Küme Evleri

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati:17:00

KONAK

Mahalle: 1. Kadriye, 2. Kadriye, Duatepe

Sokak: 628. Sk.687. Sk.690. Sk.690/1. Sk.692. Sk.693. Sk.694. Sk.694/1. Sk.695. Sk.696. Sk.697. Sk.698/2. Sk.701. Sk.733. Sk.734. Sk.738. Sk.739. Sk.Konak Tüneli

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati:14:00

ÖDEMİŞ

Mahalle: Ovakent

Başlangıç Saati: 09:30

Bitiş Saati:15:00

Mahalle: Bademli, Ovakent

Sokak: Odeşe Küme EvleriSuluirim Küme Evleri

Başlangıç Saati:09:00

Bitiş Saati16:00

TORBALI

Mahalle: Pancar

Sokak: Ayfer Durgut Cd.Göl Sk.Kahraman Sk.Sanayi Dükkanları Küme EvleriŞehit Erdinç Tekirli Cd.

Başlangıç Saati13:00

Bitiş Saati17:00

Mahalle: Kazım Karabekir, Pancar

Sokak: 1. İnönü Cd.29 Ekim Cumhuriyet Sk.6700. Sk.6706. Sk.6900. Sk.6900/1. Sk.6900/2. Sk.6900/3. Sk.6900/4. Sk.6900/6. Sk.6900/7. Sk.6901. Sk.6902. Sk.6905. Sk.6905/1. Sk.6905/4. Sk.6905/8. Sk.6906. Sk.6906/1. Sk.6907/2. Sk.6909/9. Sk.6915. Sk.6916. Sk.6916/1. Sk.6918. Sk.6919. Sk.6920/1. Sk.6921. Sk.6923. Sk.Alpaslan Sk.Ayfer Durgut Cd.Bahçeli Sk.Barbaros Sk.Bekir Saydam Cd.Beyazıt Cd.Coşkun Sk.Egemenlik Sk.Ertuğrul Gazi Sk.Eşref Bitlis Cd.Fatih Iı. Mehmed Cd.Fulya Sk.Gaffar Okkan Cd.Göl Sk.Gürcan Barın Sk.Gürsel Sk.Hoca Ahmet Yesevi Sk.İstasyon Cd.Kahraman Sk.Kemaller Sk.Kışlalı Sk.Kurudereli Hasan Cd.Manço Sk.Mumcu Sk.Mustafa Kemal Cd.Nil Sk.Pamukçu Osman Sk.Park Sk.Şahinler Sk.Sakarya Zaferi Sk.Sanayi Dükkanları Küme EvleriSedat Yılmaz Cd.Şehit Erdinç Tekirli Cd.Selim Sk.Yurdanur Kızan Sk.

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati:13:00

URLA

Mahalle: Balıklıova

Sokak: 13030. Sk.13030/1. Sk.13030/2. Sk.13031. Sk.13032. Sk.13033. Sk.13033/1. Sk.13034. Sk.13035. Sk.13036. Sk.13037. Sk.13038. Sk.13039. Sk.13040. Sk.13041. Sk.13041/1. Sk.13042. Sk.13043. Sk.13043/1. Sk.13044. Sk.13045. Sk.13046. Sk.13046/1. Sk.13047. Sk.13048. Sk.13049. Sk.13051. Sk.13052. Sk.

Başlangıç Saati:10:00

Bitiş Saati:16:00

