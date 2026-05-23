İzmir GEDİZ 23-24 Mayıs elektirik kesintisi: İzmir'de hangi ilçelerde elektirik yok, ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik tarafından yapılan son açıklamayla birlikte İzmir’de planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü uygulanacak bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok mahallede saatler sürecek kesintiler yaşanacak.

2 /6 İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları netleşti. 23 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar... ALİAĞA Mahalle: Yeni Sokak: 557. Sk.558. Sk.565. Sk.566. Sk.567. Sk.568. Sk.569. Sk.572. Sk.585. Sk.641. Sk.Abdi İpekçi Cd.Anadolu Cd.Çağatay Sk.Gurbet Sk.Güzelhisar Cd.Ramazan Sk.Rumeli Cd. Başlangıç Saati: 09:00 Bitiş Saati:17:00 BAYRAKLI Mahalle: Osmangazi Sokak: 617/11. Sk.617/8. Sk.617/9. Sk.Yavuz Cd. Başlangıç Saati: 09:00 Bitiş Saati:17:00 BERGAMA Mahalle: Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan Sokak: Kaplanköy Köyü İç Yolu Başlangıç Saati:09:30 Bitiş Saati: 17:00 Mahalle: İsmailli Hacılar Sokak: Hacılar İsmaili Bucağı Sk.Hacılar Köyü İç Yolu Başlangıç Saati: 09:21 Bitiş Saati:17:00

3 /6 BORNOVA Mahalle: Yakaköy Sokak: Kiraz Sk.Nilüfer Sk.Poyraz Sk. Başlangıç Saati1:2:00 Bitiş Saati: 15:00 Mahalle: Yakaköy Sokak: Kiraz Sk.Özbek Sk. Başlangıç Saati: 09:00 Bitiş Saati: 12:00 BUCA Etkilenen Bölgeler Mahalle: Zafer Sokak: 206/5. Sk.293/14. Sk. Başlangıç Saati:09:00 Bitiş Saati17:00 ÇEŞME Etkilenen Bölgeler Mahalle: Ildır Başlangıç Saati:10:00 Bitiş Saati:16:00 DİKİLİ Etkilenen Bölgeler Mahalle: İsmetpaşa Sokak: 3. Sk.44. Sk.46. Sk.48. Sk.5. Sk.50. Sk.50/1. Sk.50/2. Sk.52. Sk.52/1. Sk.54. Sk.54/1. Sk.54/2. Sk.56. Sk.56/2. Sk.56/3. Sk.58. Sk.60. Sk.9. Sk.9/1. Sk.95. Sk. Başlangıç Saati: 09:00 Bitiş Saati:12:00

4 /6 KARABURUN Mahalle: Eğlenhoca, Küçükbahçe Sokak: 8158. Sk.8162. Sk.8163. Sk.8164. Sk.8169. Sk.Adası Sk.Karareis Küme EvleriKocadere Sk. Başlangıç Saati:10:00 Bitiş Saati16:00 KARŞIYAKA Mahalle: Mavişehir Sokak: Opera Cd. Başlangıç Saati:10:00 Bitiş Saati13:00 KEMALPAŞA Mahalle: Mehmet Akif Ersoy, Nazarköy, Örnekköy, Soğukpınar Sokak: 1000. Sk.1001. Sk.1002. Sk.1003. Sk.1006. Sk.1008. Sk.1009. Sk.1010. Sk.1011. Sk.1013. Sk.1014. Sk.1015. Sk.1016. Sk.1017. Sk.1021. Sk.1023. Sk.1025. Sk.1026. Sk.1026/3. Sk.1026/41027. Sk.1028. Sk.1029. Sk.1030. Sk.1031. Sk.1032. Sk.1033. Sk.1034. Sk.1035. Sk.1036. Sk.1038. Sk.1040. Sk.1042. Sk.1044. Sk.1047. Sk.1048. Sk.1050. Sk.1052. Sk.1054. Sk.1056. Sk.1057. Sk.1057/1. Sk.1057/2. Sk.1058. Sk.1063. Sk.1065. Sk.1066. Sk.1067. Sk.1069. Sk.1070. Sk.1071. Sk.1072. Sk.1073. Sk.1074. Sk.1077. Sk.1079. Sk.1080. Sk.1080/1. Sk.1080/2. Sk.1080/3. Sk.1081. Sk.1089. Sk.1091. Sk.1093. Sk.1095. Sk.1097. Sk.1099. Sk.1101. Sk.1103. Sk.1105. Sk.1107. Sk.1109. Sk.1111. Sk.1113. Sk.1115. Sk.1117. Sk.1119. Sk.337. Sk.Baykal Cd.Değirmen Cd.Kemalpaşa Cd.Mehmet Akif Küme EvleriOkan Cd.Okul Cd.Soğukpınar Küme EvleriYesillik Yolu Küme Evleri Başlangıç Saati: 09:00 Bitiş Saati: 15:30

5 /6 KİRAZ Mahalle: Başaran, Uzunköy Sokak: Başaran Küme EvleriBaşova Küme Evleri Başlangıç Saati:09:00 Bitiş Saati:17:00 KONAK Mahalle: 1. Kadriye, 2. Kadriye, Duatepe Sokak: 628. Sk.687. Sk.690. Sk.690/1. Sk.692. Sk.693. Sk.694. Sk.694/1. Sk.695. Sk.696. Sk.697. Sk.698/2. Sk.701. Sk.733. Sk.734. Sk.738. Sk.739. Sk.Konak Tüneli Başlangıç Saati: 09:00 Bitiş Saati:14:00 ÖDEMİŞ Mahalle: Ovakent Başlangıç Saati: 09:30 Bitiş Saati:15:00 Mahalle: Bademli, Ovakent Sokak: Odeşe Küme EvleriSuluirim Küme Evleri Başlangıç Saati:09:00 Bitiş Saati16:00 TORBALI Mahalle: Pancar Sokak: Ayfer Durgut Cd.Göl Sk.Kahraman Sk.Sanayi Dükkanları Küme EvleriŞehit Erdinç Tekirli Cd. Başlangıç Saati13:00 Bitiş Saati17:00 Mahalle: Kazım Karabekir, Pancar Sokak: 1. İnönü Cd.29 Ekim Cumhuriyet Sk.6700. Sk.6706. Sk.6900. Sk.6900/1. Sk.6900/2. Sk.6900/3. Sk.6900/4. Sk.6900/6. Sk.6900/7. Sk.6901. Sk.6902. Sk.6905. Sk.6905/1. Sk.6905/4. Sk.6905/8. Sk.6906. Sk.6906/1. Sk.6907/2. Sk.6909/9. Sk.6915. Sk.6916. Sk.6916/1. Sk.6918. Sk.6919. Sk.6920/1. Sk.6921. Sk.6923. Sk.Alpaslan Sk.Ayfer Durgut Cd.Bahçeli Sk.Barbaros Sk.Bekir Saydam Cd.Beyazıt Cd.Coşkun Sk.Egemenlik Sk.Ertuğrul Gazi Sk.Eşref Bitlis Cd.Fatih Iı. Mehmed Cd.Fulya Sk.Gaffar Okkan Cd.Göl Sk.Gürcan Barın Sk.Gürsel Sk.Hoca Ahmet Yesevi Sk.İstasyon Cd.Kahraman Sk.Kemaller Sk.Kışlalı Sk.Kurudereli Hasan Cd.Manço Sk.Mumcu Sk.Mustafa Kemal Cd.Nil Sk.Pamukçu Osman Sk.Park Sk.Şahinler Sk.Sakarya Zaferi Sk.Sanayi Dükkanları Küme EvleriSedat Yılmaz Cd.Şehit Erdinç Tekirli Cd.Selim Sk.Yurdanur Kızan Sk. Başlangıç Saati: 09:00 Bitiş Saati:13:00