Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
25 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler ve okullar tatil mi? Kurban Bayramı öncesi son durum

25 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler ve okullar tatil mi? Kurban Bayramı öncesi son durum

23:5021/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

“25 Mayıs tatil mi, okul var mı?” sorusu Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken milyonlarca öğrenci, veli ve kamu çalışanının gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan idari izin kararı sonrası, 25 Mayıs Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı ve bayram tatilinin kaç gün süreceği netleşti. İşte 2026 Kurban Bayramı resmi tatil takvimi, kamu çalışanları için 9 günlük izin düzenlemesi ve okulların kapalı olacağı tarihlerle ilgili tüm detaylar.

Kurban Bayramı 2026 tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, 25 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, kamu çalışanları için idari izin süresi uzatıldı.


25 Mayıs tatil mi?

2026 Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla birlikte, “25 Mayıs tatil mi?” sorusu öğrenciler ve çalışanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının tatiline 1,5 gün eklendiğini duyurdu.


Yapılan düzenlemeye göre kamu çalışanları, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günü idari izinli sayılacak. Böylece Kurban Bayramı tatili, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkacak.

25 Mayıs Pazartesi günü okul var mı?

25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamına alındığı için okullarda eğitim yapılmayacak. Öğrenciler için bayram tatili, 22 Mayıs Cuma günü derslerin sona ermesiyle başlayacak ve 1 Haziran Pazartesi günü okulların yeniden açılmasıyla tamamlanacak.


Özel sektör çalışanları açısından ise tatil süresi farklılık gösterecek. Özel sektörde bayram tatili, 26 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kurban Bayramı 2026 tatil takvimi


2026 Kurban Bayramı kapsamında okulların ve kamu kurumlarının kapalı olacağı tarihler şöyle:


25 Mayıs Pazartesi: İdari izin

26 Mayıs Salı: İdari izin ve arefe günü

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. günü

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. günü

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. günü

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. günü

31 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili


Kamu çalışanları için tatil, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Bayram tatili kaç gün sürecek?


Kurban Bayramı tatili normal takvimde arefe günü dahil 4,5 gün olarak planlanıyordu. Ancak alınan idari izin kararıyla birlikte kamu çalışanları için toplam tatil süresi 9 güne çıkarıldı.


Özel sektör çalışanlarının izin uygulaması ise kurumların çalışma düzenine göre değişiklik gösterebilecek.

#25 mayıs 2026
#kurban bayramı 2026
#okul tatili
#bayram tatili
#recep tayyip erdoğan
#idari izin
#resmi tatil
#kamu çalışanları
#tatil takvimi
#bayram tatili düzenlemesi
#milli eğitim
#öğrenci tatili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay'da 22 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Valilikten eğitim kararı