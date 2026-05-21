25 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler ve okullar tatil mi? Kurban Bayramı öncesi son durum

“25 Mayıs tatil mi, okul var mı?” sorusu Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken milyonlarca öğrenci, veli ve kamu çalışanının gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan idari izin kararı sonrası, 25 Mayıs Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı ve bayram tatilinin kaç gün süreceği netleşti. İşte 2026 Kurban Bayramı resmi tatil takvimi, kamu çalışanları için 9 günlük izin düzenlemesi ve okulların kapalı olacağı tarihlerle ilgili tüm detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, kamu çalışanları için idari izin süresi uzatıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının tatiline 1,5 gün eklendiğini duyurdu.

Yapılan düzenlemeye göre kamu çalışanları, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günü idari izinli sayılacak. Böylece Kurban Bayramı tatili, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkacak.

3 /5 25 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? 25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamına alındığı için okullarda eğitim yapılmayacak. Öğrenciler için bayram tatili, 22 Mayıs Cuma günü derslerin sona ermesiyle başlayacak ve 1 Haziran Pazartesi günü okulların yeniden açılmasıyla tamamlanacak.

Özel sektör çalışanları açısından ise tatil süresi farklılık gösterecek. Özel sektörde bayram tatili, 26 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

2026 Kurban Bayramı kapsamında okulların ve kamu kurumlarının kapalı olacağı tarihler şöyle:

25 Mayıs Pazartesi: İdari izin 26 Mayıs Salı: İdari izin ve arefe günü 27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. günü 28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. günü 29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. günü 30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. günü 31 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili

Kamu çalışanları için tatil, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.