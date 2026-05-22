Hatay'da 22 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Valilikten eğitim kararı

Hatay’da etkili olan şiddetli yağış sonrası gözler “22 Mayıs Cuma Hatay’da okullar tatil mi?” sorusuna çevrildi. Sel ve heyelanların etkili olduğu Samandağ ilçesi için Hatay Valiliği’nden resmi açıklama geldi. Evlerin ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verilirken, diğer ilçelerde okulların açık olacağı duyuruldu. Meteoroloji’nin peş peşe yaptığı yağış uyarıları sonrası bölgede son durum ve valiliğin açıklamasının tüm detayları haberimizde.

1 /5 Hatay’ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Hatay Valiliği, 22 Mayıs Cuma günü yalnızca Samandağ’da okulların tatil edildiğini açıkladı.



2 /5 Hatay’da sel sonrası eğitim kararı açıklandı

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sel ve heyelana yol açtı. Özellikle Samandağ ilçesinde evler ve tarım arazileri su altında kaldı.

Yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından Hatay Valiliği, Samandağ ilçesinde 22 Mayıs Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

3 /5 Valilikten resmi açıklama

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde etkili olan yağışlar sebebiyle ilimizde sadece Samandağ ilçemizde 22 Mayıs Cuma günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.” “Diğer ilçelerimizde herhangi bir ara verme söz konusu değildir.”

Açıklamaya göre Hatay’ın diğer ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek.

4 /5 Sel ve heyelan etkili oldu

Kent genelinde etkisini artıran yağış nedeniyle bazı caddeler suyla kaplandı. Samandağ’da ise selin yanı sıra heyelanların da meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.