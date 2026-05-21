ASKİ barajları yüzde kaç dolu? Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 21 Mayıs 2026 ASKİ Ankara baraj doluluk oranları son durumu paylaştı

10:26 21/05/2026, Perşembe
Ankara baraj doluluk oranı merak konusu. Son günlerde artan yağışlar, Ankara’daki baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi. ASKİ’nin 21 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 46.28 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 40.02 seviyesinde bulunduğu ifade edildi. İşte Ankara’daki barajların güncel doluluk oranları.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel istatistikler aylardır devam eden endişeli bekleyişin yerini umut verici bir tabloya bıraktığını kanıtladı. Barajlardaki doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaşması kentin su güvenliği açısından kritik bir eşiğin aşılmasını sağladı. Kentin doğrudan kullanımına sunulan su miktarını ifade eden aktif doluluk oranları da yukarı yönlü ivmesini koruyor. Peki Peki, Çamlıdere, Kesikköprü, Kargalı ve Eğrekkaya barajlarındaki güncel doluluk oranları ne kadar oldu? İşte Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) paylaştığı son güncel durum.

2026 yılının ilk 5 ayında baraj havzalarına gelen su miktarı da netleşti. Özellikle karların erimesi ve yoğun yağışların etkisiyle Şubat-2026 döneminde 236 milyon metreküpü aşkın su girişi gerçekleşerek yılın rekoru kırıldı. Nisan ayında da devam eden bereketli yağışlar, Mayıs ayı itibarıyla yerini daha durağan bir tabloya bıraktı. 

Ankara barajların güncel doluluk oranları:

Akyar Barajı %82,52

Çamlıdere Barajı %40,52

Çubuk 2 Barajı %71,07

Eğrekkaya Barajı %80,85

Kargalı Barajı %100,00

Kavşakkaya Barajı %69,13

Kesikköprü Baraj %100

Kurtboğazı Barajı %32,13

Peçenek Barajı %27,48

Türkşerefli Barajı %5,20

