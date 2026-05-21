SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER, KİMLER YARARLANACAK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 14 Mayıs 2026 tarihli köşe yazısında konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere yer verdi. "Meclis’te görüşmeleri süren vergiye yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların ödenmesine kolaylık geliyor. Buna göre prim borçlarına yönelik tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya uzatılıyor ve tecil tutarı da 1 milyon liraya yükseltiliyor. Peki, prim borçlarına yönelik bu düzenlemeden kimler, nasıl yararlanacak?

Öncelikle şunu belirteyim, yapılacak bu düzenleme, sosyal güvenlik borçlarına af anlamına gelmiyor; ödeme kolaylığı sağlanıyor. Daha doğrusu, yapılacak düzenleme SGK’ya olan tecil (borcun belirli süre ile ertelenmesi) ve taksitlendirme işlemlerini kapsıyor. Önemli olan tarafı şu: SGK’ya olan prim borçları nedeniyle işletmeler hem prim teşviklerinden hem asgari ücret desteğinden yararlanamıyor hem de ‘borcu yoktur’ belgesi alamıyor.