Ulusal Staj Programı başvuru sonuç sorgulama ekranı 2026! Ulusal Staj Programı Sonuçları açıklandı mı?

Ulusal Staj Programı sonuçları için bekleyiş sürerken, adaylar gözünü İŞKUR sorgulama ekranına çevirdi. Kamu ve özel sektörde kariyer fırsatı sunan program kapsamında 2026 başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Şimdi yüz binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 6 Ocak-31 Mart 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından belge inceleme ve değerlendirme aşamasına geçildi. Başvuru yapan 333 bin öğrenci sonuç ekranına odaklandı.
ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı takvimi kapsamında başvuruların mart ayının son gününde sona ermesinin ardından, adayların beyan ettiği belgelerin kontrol edilmesi ve dijital sistemler aracılığıyla puanlama süreci başlatıldı. Önceki yıllardaki uygulama takvimi ile 2026 yılı beklentilerine göre öğrencilerin yeterlilik puanlarının mayıs ayının ortasından itibaren ilan edilmesi öngörülüyor. Puanların açıklanmasının hemen sonrasında ise işverenlerin stajyer havuzuna erişim sağlamasıyla birlikte öğrencilere staj tekliflerinin gönderilme süreci resmen başlayacak.
ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen teklifleri herhangi bir fiziki belge beklemeden dijital ortam üzerinden takip edebilecek.
Sonuç sorgulama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin “cbiko.gov.tr” veya “kariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adreslerine e-Devlet şifresiyle giriş yapılması gerekiyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, “Başvurularım” menüsünde bulunan “Ulusal Staj Programı 2026” başlığı üzerinden güncel durumlarını anlık şekilde görüntüleyebilecek.