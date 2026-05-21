Ünlülere yönelik operasyon: Kimler gözaltına alındı, listede kim var?

Ünlülere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon başladı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda aralarında şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Hakan Aydın (Blok3), Niran Ünsal, oyuncu Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve gazeteci Mirgün Sırrı Cabas gözaltına alındı.
Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ünlülere yönelik operasyonda kimler gözaltına alındı, listede kim var?
1 Serenay Sarıkaya
2 Berkay Şahin
3 Tan Taşcı
4 Yağmur Ünal
5 Mirgün Sırrı Cabas
6 Hakan Aydın (Blok 3)
7 Mabel Matiz (Fatih Karaca)
8 Feyza Civelek
9 Niran Ünsal
10 Volkan Bahçekapalı
11 Onur Tuna
12 Osman Haktan Canevi
13 Aslıhan Turanlı
14 Eren Kesimer
15 Kübra İmren Siyahdemir
16 Mehmet Rahşan
17 Cansu Tekin
18 Özgür Deniz Cellat
19 Yasemin İkbal
20 Tarık Tunca Bakır
21 Hanzede Gürkanlar
22 Aycan Yağcı
23 Tuğçe Postoğlu
24 Eda Dora
25 Semiha Bezek
Operasyonda ilişkin Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul'un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.
Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."