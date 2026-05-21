Ünlülere yönelik operasyon: Kimler gözaltına alındı, listede kim var?

Ünlülere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon başladı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda aralarında şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Hakan Aydın (Blok3), Niran Ünsal, oyuncu Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve gazeteci Mirgün Sırrı Cabas gözaltına alındı.

Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ünlülere yönelik operasyonda kimler gözaltına alındı, listede kim var?

Gözaltı kararı verilen ünlü isimlerin listesi şu şekilde :

1 Serenay Sarıkaya

2 Berkay Şahin

3 Tan Taşcı

4 Yağmur Ünal

5 Mirgün Sırrı Cabas

6 Hakan Aydın (Blok 3)

7 Mabel Matiz (Fatih Karaca)

8 Feyza Civelek

9 Niran Ünsal

10 Volkan Bahçekapalı

11 Onur Tuna

12 Osman Haktan Canevi

13 Aslıhan Turanlı

14 Eren Kesimer

15 Kübra İmren Siyahdemir

16 Mehmet Rahşan

17 Cansu Tekin

18 Özgür Deniz Cellat

19 Yasemin İkbal

20 Tarık Tunca Bakır

21 Hanzede Gürkanlar

22 Aycan Yağcı

23 Tuğçe Postoğlu

24 Eda Dora

25 Semiha Bezek

Operasyonda ilişkin Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul'un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.



