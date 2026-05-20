Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İstanbul'da şampiyon Aston Villa

İstanbul'da şampiyon Aston Villa

23:5120/05/2026, Çarşamba
G: 21/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aston Villa'lı futbolcuların yaşadığı sevinç.
Aston Villa'lı futbolcuların yaşadığı sevinç.

Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa rakibi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz temsilcisi bu şampiyonlukla beraber Avrupa'da dördüncü zaferine ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Park'ta oynanan final mücadelesinde rakibini 3-0 mağlup eden Aston Villa, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

İngiliz ekibine şampiyonluğu getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti.

AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ KUPA

Daha önce 1981-82 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nı, 1982 yılında UEFA Süper Kupa, 2001-02'de ise InterToto Kupası kazanan Aston Villa, böylece Avrupa arenasındaki dördüncü kupasını elde etmiş oldu.

EMERY REKORU 5'E ÇIKARTTI

UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 4 kez şampiyonluk yaşayan İspanyol teknik adam Unai Emery ise Freiburg karşısında bir kez daha zafere ulaşarak “kupayı en fazla kazanan teknik direktör” unvanını pekiştirdi.


FREIBURG - ASTON VILLA İLK 11'LER

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins.


MAÇTAN DAKİKALAR

3' Rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

17' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

34' Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.

41' Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+3' Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2.

İKİNCİ YARI

58' Aston Villa finalde farka koşuyor. Buendia'nın ceza sahası içerisine çevirdiği topta vuruşunu yapan Morgan Rogers, fileleri havalandırdı: 0-3.

70' Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75' Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.


FREIBURG - ASTON VILLA MAÇ SONUCU

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇ ÖZETİ
Freiburg - Aston Villa maçının özetini izlemek için

#UEFA Avrupa Ligi
#Freiburg
#Aston Villa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaz tatili için geri sayım başladı: Karneler hangi gün verilecek? İşte 2026 tatil takvimi