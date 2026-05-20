UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Park'ta oynanan final mücadelesinde rakibini 3-0 mağlup eden Aston Villa, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

İngiliz ekibine şampiyonluğu getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti.

AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ KUPA

Daha önce 1981-82 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nı, 1982 yılında UEFA Süper Kupa, 2001-02'de ise InterToto Kupası kazanan Aston Villa, böylece Avrupa arenasındaki dördüncü kupasını elde etmiş oldu.

EMERY REKORU 5'E ÇIKARTTI

UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 4 kez şampiyonluk yaşayan İspanyol teknik adam Unai Emery ise Freiburg karşısında bir kez daha zafere ulaşarak “kupayı en fazla kazanan teknik direktör” unvanını pekiştirdi.





FREIBURG - ASTON VILLA İLK 11'LER

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins.





MAÇTAN DAKİKALAR

3' Rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

17' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

34' Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.

41' Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+3' Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2.

İKİNCİ YARI

58' Aston Villa finalde farka koşuyor. Buendia'nın ceza sahası içerisine çevirdiği topta vuruşunu yapan Morgan Rogers, fileleri havalandırdı: 0-3.

70' Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75' Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.





