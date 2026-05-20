AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Sumud aktivistlerine şiddetine lanetleme: Tüm insanlık değerlerine düşmanlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Sumud aktivistlerini alıkoyması ve uygulanan şiddete tepki gösterdi. "Başında Netanyahu’nun olduğu 'soykırım örgütü' ise tüm insanlık değerlerine düşmandır." diyen Çelik, "'Soykırım örgütü' üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz." dedi.
İsraili Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuldu.
Tüm dünyada infiale neden olan görüntüler sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı.
"Soykırım örgütü tüm insanlık değerlerine düşman"
"Sumud Filosu’nu desteklemek insanlığı desteklemektir"
"İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir." vurgusu yapan Çelik, "Sumud Filosu’nun tüm asil katılımcılarını selamlıyoruz. Sumud Filosu’nu desteklemek insanlığı desteklemektir." dedi.