Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Sumud aktivistlerine şiddetine lanetleme: Tüm insanlık değerlerine düşmanlar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Sumud aktivistlerine şiddetine lanetleme: Tüm insanlık değerlerine düşmanlar

19:1920/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud aktivistlerine şiddet uygulayan İsrail'in hesap vereceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud aktivistlerine şiddet uygulayan İsrail'in hesap vereceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Sumud aktivistlerini alıkoyması ve uygulanan şiddete tepki gösterdi. "Başında Netanyahu’nun olduğu 'soykırım örgütü' ise tüm insanlık değerlerine düşmandır." diyen Çelik, "'Soykırım örgütü' üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz." dedi.

İsraili Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuldu.

Tüm dünyada infiale neden olan görüntüler sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı.

"Soykırım örgütü tüm insanlık değerlerine düşman"

"Sumud Filosu insanlık haysiyetini temsil etmektedir."
diyen Çelik,
"Başında Netanyahu’nun olduğu 'soykırım örgütü' ise tüm insanlık değerlerine düşmandır. 'Soykırım örgütü' üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz.
" ifadelerini kullandı.

"Sumud Filosu’nu desteklemek insanlığı desteklemektir"

"İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir." vurgusu yapan Çelik, "Sumud Filosu’nun tüm asil katılımcılarını selamlıyoruz. Sumud Filosu’nu desteklemek insanlığı desteklemektir." dedi.



#Ömer Çelik
#AK Parti
#İsrail
#Küresel Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Freiburg - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi final maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri