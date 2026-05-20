Belçika İsrail'den Sumud aktivistlerine şiddet için izahat istedi

Terör devleti İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistlerini alıkoyup şiddet uyguladığı görüntüleri de sosyal medyadan servis etmişti. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, aktivistlere yönelik kötü muamele nedeniyle İsrail'in Brüksel Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.
Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlere yönelik muameleye ilişkin görüntülerinin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.
"Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla çağırdık"
Ayrıca Belçika vatandaşlarına acilen konsolosluk erişimi sağlanması talimatı verdiğine dikkati çeken Prevot, Gazze’deki insani durumun felaket boyutunda olmaya devam ettiğini ve uluslararası toplumun tüm dikkatini gerektirdiğini vurguladı.
Prevot, ülkesinin, bu konuya dikkat çekmek için tüm diplomatik kanallar üzerinden aktif olmaya devam edeceğini bildirdi.
Soykırımcı bakan, aktivistlere şiddeti hesabından paylaştı
İsraili Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.