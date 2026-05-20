Belçika İsrail'den Sumud aktivistlerine şiddet için izahat istedi

18:5420/05/2026, Çarşamba
Belçika, bu görüntü sonrası İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.
Terör devleti İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistlerini alıkoyup şiddet uyguladığı görüntüleri de sosyal medyadan servis etmişti. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, aktivistlere yönelik kötü muamele nedeniyle İsrail'in Brüksel Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlere yönelik muameleye ilişkin görüntülerinin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

İnsanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Prevot,
"Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum kabul edilemez. En temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır."
ifadelerini kullandı.

"Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla çağırdık"

Prevot, "Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla Belçika’daki İsrail Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedim." bilgisini verdi.

Ayrıca Belçika vatandaşlarına acilen konsolosluk erişimi sağlanması talimatı verdiğine dikkati çeken Prevot, Gazze’deki insani durumun felaket boyutunda olmaya devam ettiğini ve uluslararası toplumun tüm dikkatini gerektirdiğini vurguladı.

Prevot, ülkesinin, bu konuya dikkat çekmek için tüm diplomatik kanallar üzerinden aktif olmaya devam edeceğini bildirdi.

Soykırımcı bakan, aktivistlere şiddeti hesabından paylaştı

İsraili Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in
"İşte böyle yapmak gerekiyor.
" dediği duyuluyor.


