ÖĞRETMEN ATAMALARI 2026: İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi duyurdu

Öğretmen il dışı tayin başvurularında kritik süreç tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 iller arası yer değiştirme takvimine göre başvurular 20 Mayıs saat 16.00 itibarıyla sona erdi. MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan binlerce öğretmen, hizmet puanı ve kontenjan detaylarına odaklanırken, “İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “Başvuru ekranı kapandı mı?” ve “Atamalar hangi kriterlere göre yapılacak?” soruları da gündemdeki yerini koruyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında süreç devam ediyor. Kadrolu öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 yılı öğretmen iller arası yer değiştirme sürecinde başvurular 14 Mayıs’ta başladı. Farklı bir ilde görev yapmak isteyen kadrolu öğretmenler, MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirdi.

MEB’in yayımladığı resmi takvime göre öğretmen il dışı tayin başvuruları, 20 Mayıs saat 16.00’da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından atama sonuçları Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 öğretmen il dışı tayin sonuçları 22 Mayıs’ta açıklanacak.

Atama işlemleri şu kriterlere göre yapılacak:

Öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumları dikkate alınacak

En fazla 40 okul tercihi yapılabilecek

Hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak

Atamalar ilan edilen kontenjanlara göre gerçekleştirilecek