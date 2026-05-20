Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu gece İstanbul’da ilan ediliyor. Fransız hakem François Letexier’in yöneteceği Freiburg - Aston Villa karşılaşması, Tüpraş Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak. Peki Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanın zirveye ulaştığı bu kritik gecede, Freiburg ile Aston Villa arasındaki final heyecanı yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul’da İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi SC Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Freiburg tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak. Peki Freiburg - Aston Villa maçı saat kaçta, maç hangi kanalda?
FREİBURG ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesi kapsamında Freiburg - Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
FREİBURG ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek Freiburg - Aston Villa, Avrupa kupalarında kupa hedefiyle sahaya çıkacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
FREİBURG ASTON VİLLA MUHTEMEL İLK 11’LER
Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Höler, Beste, Grifo, Matanovic.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, Rogers, Mcginn, Buendia, Watkins.
İngiliz temsilcisi daha önce 1981-82 sezonunda, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 yenerek tarihi zafere imza attı.
Birmingham ekibi 1982 yılındaki UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürdü.
Freiburg ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak.