İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi 2026: İOKBS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 26 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak resmi açıklamaya çevrilirken, öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmayı sürdürüyor. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sonuçların haziran ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle birlikte resmi sistem üzerinden puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.
BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLAR?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.