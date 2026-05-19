Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen için 2025-2026 eğitim öğretim yılının son virajına girildi. Havaların ısınmasıyla birlikte "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Yaz tatiline kaç gün kaldı?" soruları arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimi, merak edilen tüm tarihleri netleştirdi. İşte 2026 karne günü ve yaz tatili başlangıcına dair tüm detaylar.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki tüm devlet ve özel okullarda bu tarihte ders zili son kez çalacak ve milyonlarca öğrenci için akademik yıl resmen tamamlanmış olacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? Geleneksel karne heyecanı, okulların kapanış günü olan 26 Haziran 2026 tarihinde yaşanacak. Karneler, okul yönetimlerinin belirlediği planlama dahilinde genellikle sabah saat 09:00 ile 11:00 arasında dağıtılacak. Öğrenciler, başarı belgeleri ve karnelerini alarak yaklaşık 90 gün sürecek olan uzun bir dinlenme dönemine giriş yapacaklar.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 26 Haziran'da karnelerin alınmasıyla birlikte 2026 yaz tatili fiilen başlamış olacak. 29 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren öğrenciler için herhangi bir ders yükümlülüğü kalmayacak ve Eylül ayına kadar sürecek olan tatil dönemi kesintisiz devam edecek. Bu süreçte yaklaşık üç ay boyunca okullar kapalı kalacak.