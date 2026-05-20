Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hem öğrenciler hem de veliler bu kez okulların kapanış tarihine odaklandı. MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda yaz tatili tarihi belirlendi. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili başlangıç tarihi.
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2026 yaz tatili tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı akademik takvimle netleşti. İlköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, ara tatilin ardından 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yaptı. MEB’in ikinci dönem takvimine göre öğrenciler, eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte haziran ayında yaz tatiline çıkacak.
Okullar ne zaman kapanıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili başlayacak.
Okullar ne zaman açılacak?
2026 yaz tatili yaklaşık 2,5 ay sürecek.Yeni eğitim öğretim yılının Eylül 2026'nın ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Öğrenciler Haziran'ın son haftasından Eylül'ün ortasına kadar tatilin keyfini çıkaracak.