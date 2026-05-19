Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle buluşmada '107 yıllık irade' vurgusu: Türk milletinin istikbaline uzanan eli kırarız

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcular ve 81 ilin yanı sıra farklı ülkelerde, bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerle bir arada olduklarını belirtti.

Katılımcılara gerek spor gerek eğitim gerekse meslek hayatlarında başarılarla dolu parlak bir gelecek dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler, yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen, buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru, şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir."

"En büyük amacımız, yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele destanının ilk sayfasının 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle, milletin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alındığını hatırlattı.

Esaret bulutlarının semaları kapladığı o zorlu günlerde milletin tek yürek olduğunu, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğrattığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ta atılan ilk adım, zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti, istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri, arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sizler, işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.

Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız, bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı, gazilere hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi.

"Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem, o kadar genç kalırım"

Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve peygamber ocağının kahraman mensuplarını saygıyla anan Erdoğan, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sözü gençlere verdi. Bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı vesilelerle sık sık gençlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, "Bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor, sizin için ne tür artıları var?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak, gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Burada bir gençlik merkezimiz var, aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem, o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Bu buluşmamızla hem siz beni genç tutuyorsunuz hem ben de siz genç kardeşlerimizle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz, atacağız."

İsviçre'de yaşayan bir öğrenci, Erdoğan'a, yurt dışında eğitim gören öğrencilere hangi tavsiyelerde bulunabileceğini sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın cevaplamasını istedi. Gençlere, Türkiye'ye gelerek bilim, teknoloji ve spor alanlarında ülkelerine hizmet etmeleri tavsiyesinde bulunan Bak, "Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı. Dolayısıyla gençlerimize güveniyoruz. Emin adımlarla teknolojide, sporda, kültürde, her alanda emin adımlarla güçlü Türkiye için yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"'Biz kazanırız.' diyeceksin"

Bir başka öğrenci ise "Milli Takım, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Grupta ABD, Paraguay, Avustralya var. Şansımız nasıl olur, nereye kadar ilerleyebiliriz? Dünya Kupası şampiyonu kim olur?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan'ın soruyu cevaplamasını istediği Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklar, bu yıl 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. Siz de çok desteklediniz, her maçı takip ettiniz. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Bütün arzumuz bu. Çünkü genç ve dinamik bir takım var, çok hareketli. İyi bir jenerasyon yakaladı takım. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli sporcular var. Kendi takımlarında başarılı sezon geçirdiler. Aynı zamanda Türkiye'deki sporcularımız da kalecimiz Uğurcan'dan tutun Orkun Kökçü'sü... Hepsi çok iyi durumdalar. İnancımız o ki Milli Takımımız gruptan çıkacak. Birinci çıkmasını arzu ediyoruz. Benim düşüncem, takımımız son 16, hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir, her şey olabilir. Biz de millet olarak onların arkasında olacağız."

Dünya Kupası'nda favoriler arasında İspanya, Arjantin ve Fransa'nın olduğunu dile getiren Bak'ın, "Ama biz sürpriz yapabiliriz." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Sürpriz yapabiliriz.' deme, 'Biz kazanacağız.' diyeceksin." dedi. Bakan Bak, bunun üzerine, "Kazanacağız efendim, tamam." ifadesini kullandı.

"Her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı"

Son zamanlarda gençleri hedef alan ya da gençler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarını hatırlatan bir öğrencinin "Bizlere düşen görevler nelerdir, kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Siz zaten şu anda soruyu da sordunuz, cevabını da verdiniz. Çünkü bu şiddet, bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Gençliğimiz, Rıza'nın çırpmaları attığı gibi kötü alışkanlıkları da yerle yeksan etmeli. Artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, olumsuzluklardan uzak yetişen bir gençlik olmalı."

"Bu gençlik, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek bir gençlik"

Devlet yönetiminde ve siyasette gençlere yer verdiği hatırlatılarak, "Gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Şu anda şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Burada 205 gencimiz var. Bu gençlerimizin hepsi üniversiteli. Bu gençlik, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek bir gençlik. Biz, Türkiye'nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Burada hiç şüpheniz olmasın. Aramızda sporcu gençlerimiz var ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli, her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde. Daha geçenlerde tekvandoda şampiyonluklar kaptık, takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak. Yapacağız dediğimiz zaman yaparız."

- Rıza Kayaalp'ten olimpiyat şampiyonluğu istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada milli güreşçi Rıza Kayaalp'e, "Rıza, şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun?" diye sordu.

Kayaalp, "Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028 olimpiyatları. Aynı zamanda da güreşi bırakma tarihimiz." cevabını verdi.

Erdoğan'ın "Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bırakmak..." ifadesini kullanması üzerine Kayaalp, "İnşallah hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek. Şimdi Avrupa rekorunu yeni kırdık Aleksandr Karelin'in bildiğiniz gibi 13'üncü kez kazanarak. Tabii bu benim için büyük bir moral oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimdi olimpiyatta da bu rekoru kırmak lazım." sözleri üzerine Kayaalp, "İnşallah olimpiyatla taçlandıracağız hepsini. Bizler emek harcayalım, çok çalışalım. Yeteneğimizi de ülkemiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Futbola artık ara verdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftada 3 gün basketbol oynadığını belirterek, "Bugün sabah basket oynadım, 68 sayı yaptım. Bugün, malum toplantılarımız yoğun ve sizlerle şu anda bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz." dedi.

Kendisinin 16 yaşında futbola başladığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"'Baskete ne zaman?' derseniz, baskete burada başladım. Sağ olsun çok iyi arkadaşlarımız var. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Bundan dolayı da tabii aramızdaki yarış biraz hızlı gidiyor ama o da bize ayrı bir hırs veriyor. Haftada en az 2-3 gün basket oynuyoruz ama futboldan tabi biraz çekiniyorum. Futbola artık ara verdik. Şimdi basketle işi sürdürüyoruz. İyi gidiyor ama aramızdaki sporcu arkadaşlarımızın hassasiyetleri önemli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i işaret ederek, "Rıza, bu son güreşlerde attığın çırpmalar muhteşemdi. Bu çırpmalarla da Macar'ı yerden yere vurdun. Bundan sonra da inşallah iyi hazırlanıp olimpiyatlarda neticeyi alacağız." ifadelerini kullandı.

Bir genç de Erdoğan'a, "Birçok torununuzun olduğunu ve onları çok sevdiğinizi biliyoruz. Hatta bazıları artık çocukluktan çıkıp gençliğe adım attılar. Onlarla gündelik hayatınızda neler konuşuyorsunuz? Size verdikleri tavsiyeler ya da yaptıkları eleştiriler oluyor mu?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki sohbette olduğu gibi konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz." cevabını verdi.

Profesyonel tekvandocuyken ailesiyle geçirdiği kazanın ardından sporu bıraktığını, daha sonra Türkiye Okçular Vakfının desteğiyle ok atmaya başladığını ve şampiyonluklar kazandığını, kazada engelli kalan annesinin de Bocce branşıyla uğraştığını anlatan milli sporcu Merve Nur Eroğlu da "Elimizden geleni yapıyoruz. Çok şey borçluyuz Türk milletine. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırabilmek boynumuzun borcu diyoruz. Çok teşekkür ederim." dedi.

"Sosyal medya gençliğimizin en büyük sorunu"

Bir üniversite öğrencisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sosyal medya akımları inanılmaz popüler düzeyde ve dünya genelinde gençlerimizi hedef alan belirli akımlar var. Bu akımlar ne yazık ki masum olamayabiliyor, bazen sapkınlığı veya ahlaki yoksunluğu ele alabiliyorlar. Devletlerin buna göre politikalar izlediğini biliyoruz. Sosyal medya konusunda nasıl düşünceleriniz var?" sorusunu yöneltti.

Sorusu ve hassasiyeti dolayısıyla öğrenciye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat etmemiz lazım. Sizin duruşunuzu takdirle karşılıyorum. Sosyal medya, gençliğimizin en büyük sorunu. Ama bu duruş var ya bu duruş... Bu duruşunuz sebebiyle sosyal medyada gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda gençlerle ve milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.