Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

19:2519/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Suriye basını tarafından Kalın-Şara görüşmesine ilişkin servis edilen fotoğraf.
Suriye basını tarafından Kalın-Şara görüşmesine ilişkin servis edilen fotoğraf.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gitti.

Kalın, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Neler konuşuldu?

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İbrahim Kalın
#MİT
#suriye
#Ahmed Şara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi