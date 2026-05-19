MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı.
Neler konuşuldu?
Görüşmede ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu.