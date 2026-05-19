Trump'ın 'İran' tehditleri sürüyor: Büyük bir darbe daha vurmamız gerekebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ı vurma kararını nasıl ertelediğini anlattı. "Bir saat kalmıştı, üç ülke aradı" diyen Trump, "Bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz. 'İki veya üç gün, belki cuma, cumartesi, pazar, öyle bir şey işte.' dediler." ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın sağlanamaması durumunda İran'a büyük bir darbe daha vurmaları gerekeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası bir askeri operasyon kararını son anda ertelediğini açıkladı.
Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Trump, saldırı kararına yalnızca bir saat kaldığını belirterek, “Üç ülke aradı. ‘Efendim, bekleyebilir misiniz? Bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz’ dediler.” ifadelerini kullandı.
"İki, üç gün belki de haftanın başı"
"İran’a büyük bir darbe daha vurmamız gerekebilir"
İran’la anlaşma ihtimali konusunda henüz kesin konuşmayan Trump, “Henüz emin değilim.” ifadesini kullanırken, anlaşmanın sağlanamaması durumunda İran’a yeni bir saldırı düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.
İran'a saldırıların ABD halkından destek görmemesi: İnsanlara açıklamak için vaktim yok
İran’a yönelik olası bir savaşın kamuoyunda destek görmediği yönündeki eleştirilere de değinen Trump, “Herkes bana bunun popüler olmadığını söylüyor ama bence çok popüler.” diye konuştu.
Trump, tehdidin boyutuna dikkat çekerek, “Konunun Los Angeles’ı yok edebilecek nükleer silahlarla ilgili olduğunu duyduklarında, insanlara bunu açıkladığımızda…” ifadelerini kullandı.
"İran'ın füzelerinin yüzde 82'si gitti"
Trump ayrıca İran donanmasının da tamamen etkisiz hale getirildiğini savunarak, “Donanmaları da tamamen gitti.” dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeye de değinen Trump, “Başkan Xi de İran’a silah göndermeyeceğine söz verdi. Bu harika bir söz, buna inanıyorum.” diye konuştu.