Trump'ın 'İran' tehditleri sürüyor: Büyük bir darbe daha vurmamız gerekebilir

“İki veya üç gün, belki cuma, cumartesi, pazar… Belki gelecek haftanın başı. Sınırlı bir süre, çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz.”

İran’a yönelik olası bir savaşın kamuoyunda destek görmediği yönündeki eleştirilere de değinen Trump, “Herkes bana bunun popüler olmadığını söylüyor ama bence çok popüler.” diye konuştu.

“İran’ın elinde misilleme için hâlâ biraz kabiliyet kaldı. Ama füzelerinin yüzde 82’si gitti, tüm üretim bölgelerini vurduk, İHA’ları da büyük oranda yok oldu.”

Trump ayrıca İran donanmasının da tamamen etkisiz hale getirildiğini savunarak, “Donanmaları da tamamen gitti.” dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeye de değinen Trump, “Başkan Xi de İran’a silah göndermeyeceğine söz verdi. Bu harika bir söz, buna inanıyorum.” diye konuştu.