Trump'ın 'İran' tehditleri sürüyor: Büyük bir darbe daha vurmamız gerekebilir

18:1819/05/2026, Salı
Beyaz Saray'daki şantiyeden İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ı vurma kararını nasıl ertelediğini anlattı. "Bir saat kalmıştı, üç ülke aradı" diyen Trump, "Bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz. 'İki veya üç gün, belki cuma, cumartesi, pazar, öyle bir şey işte.' dediler." ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın sağlanamaması durumunda İran'a büyük bir darbe daha vurmaları gerekeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası bir askeri operasyon kararını son anda ertelediğini açıkladı.

Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Trump, saldırı kararına yalnızca bir saat kaldığını belirterek, “Üç ülke aradı. ‘Efendim, bekleyebilir misiniz? Bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz’ dediler.” ifadelerini kullandı.

"İki, üç gün belki de haftanın başı"

Trump, görüşmeler için kendisinden kısa bir süre talep edildiğini aktararak,
“İki veya üç gün, belki cuma, cumartesi, pazar… Belki gelecek haftanın başı. Sınırlı bir süre, çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz.”
dedi.

"İran’a büyük bir darbe daha vurmamız gerekebilir"

İran’la anlaşma ihtimali konusunda henüz kesin konuşmayan Trump, “Henüz emin değilim.” ifadesini kullanırken, anlaşmanın sağlanamaması durumunda İran’a yeni bir saldırı düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.

Trump, “İran’a büyük bir darbe daha vurmamız gerekebilir.” ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıların ABD halkından destek görmemesi: İnsanlara açıklamak için vaktim yok

İran’a yönelik olası bir savaşın kamuoyunda destek görmediği yönündeki eleştirilere de değinen Trump, “Herkes bana bunun popüler olmadığını söylüyor ama bence çok popüler.” diye konuştu.

Trump, tehdidin boyutuna dikkat çekerek, “Konunun Los Angeles’ı yok edebilecek nükleer silahlarla ilgili olduğunu duyduklarında, insanlara bunu açıkladığımızda…” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdürürken zaman kısıtına işaret eden Trump, “İnsanlara açıklamak için yeterli vaktim yok.” dedi.

"İran'ın füzelerinin yüzde 82'si gitti"

Trump, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını da savundu. İran’ın misilleme yapabilecek sınırlı bir gücünün kaldığını belirten Trump,
“İran’ın elinde misilleme için hâlâ biraz kabiliyet kaldı. Ama füzelerinin yüzde 82’si gitti, tüm üretim bölgelerini vurduk, İHA’ları da büyük oranda yok oldu.”
dedi.
İran’ın mevcut askeri imkanlarının ciddi ölçüde tahrip edildiğini öne süren Trump,
“Evet, hâlâ biraz kabiliyetleri kaldı ama çok değil.”
ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran donanmasının da tamamen etkisiz hale getirildiğini savunarak, “Donanmaları da tamamen gitti.” dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeye de değinen Trump, “Başkan Xi de İran’a silah göndermeyeceğine söz verdi. Bu harika bir söz, buna inanıyorum.” diye konuştu.


