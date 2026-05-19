ABD'den Hürmüz Boğazı'na müdahale: 4 gemi etkisiz hale getirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'na yönelik başlattığı abluka çerçevesinde müdahalelerini gerçekleştiriyor. CENTCOM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini belirterek, 4 geminin de etkisiz hale getirildiğini aktardı.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran ile ilan edilen ateşkesin ardından abluka kararı aldığı 13 Nisan'dan bugüne kadar, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve diğer ticari malları taşıyan gemilere yönelik engellemelerle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.
4 gemi etkisiz hale getirildi
Ayrıca açıklamada, dün ABD'ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nden geçtiği sırada, geminin güvertesinde nöbet tutan bir ABD askerinin fotoğrafı paylaşıldı.
CENTCOM 16 Mayıs'ta, bölgede rotası değiştirilen gemi sayısının 78 olduğunu açıklamıştı.