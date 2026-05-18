İran'da patlama sesleri duyuldu: Hava savunma sistemleri devreye girdi

ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri kriz derinleşmeye devam ederken, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Bir yetkili, İran hava savunma sistemlerinin ada üzerinde dron tehditleri tespit edilmesi üzerine devreye girdiğini belirtti. Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi,

"Birkaç saat önce Keşm Adası’nda duyulan ses, savunma sistemlerinin devreye girmesi ve düşman dronlarıyla yaşanan çatışmadan kaynaklandı"