İran'da patlama sesleri duyuldu: Hava savunma sistemleri devreye girdi

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adasında patlama sesleri duyuldu
İranlı bir yetkili, hava savunma sistemlerinin üzerinde dron tespit edilmesi üzerine devreye girdiğini belirtti. Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, "Keşm Adası'nda duyulan ses, savunma sistemlerinin devreye girmesi ve düşman dronlarıyla yaşanan çatışmadan kaynaklandı" ifadelerini kullandı.
İran’ın Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, Keşm Adası çevresinde duyulan patlama seslerinin İran hava savunma sistemlerinin bölgede tespit edilen dronlara karşı gerçekleştirdiği müdahaleden kaynaklandığını açıkladı.
ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri kriz derinleşmeye devam ederken, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Bir yetkili, İran hava savunma sistemlerinin ada üzerinde dron tehditleri tespit edilmesi üzerine devreye girdiğini belirtti. Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi,
"Birkaç saat önce Keşm Adası’nda duyulan ses, savunma sistemlerinin devreye girmesi ve düşman dronlarıyla yaşanan çatışmadan kaynaklandı"
ifadelerini kullandı. Nefisi, müdahalenin sonucuna ilişkin ayrıntı vermedi.
İran basınına konuşan Nefisi, silahlı kuvvetlerin tam hazır durumda bulunduğunu vurgulayarak,
"Durum tamamen kontrol altındadır ve Keşm Adası’ndaki şartlar tamamen stabildir"
ifadelerini kullandı.
#İran
#Patlama
#Hava Savunma Sistemi